Le corps électoral s'apprête à parachever l'édification de la Nouvelle Algérie, avec le renouvellement des élus des 12 Assemblées populaires communales et l'Assemblée populaire de wilaya à Annaba. Comme à chaque échéance électorale, la wilaya d'Annaba a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour assurer ce processus électoral. Un processus pour lequel plus de 443.000 électeurs sont appelés à accomplir un devoir constitutionnel. Une occasion de désigner les nouveaux gestionnaires de leurs préoccupations sociales. Des élections locales qui, convient-il de le souligner, interviennent après plusieurs jours de campagne électorale, durant lesquels les candidats ont tenté de regagner une confiance perdue. Un constat retenu à l'actif d'une époque où l'Assemblée populaire communale déviée de sa vocation initiale, à savoir être au service des électeurs. Après une campagne électorale loin d'avoir drainé les bains de foule d'autrefois, mais active dans les cafés et dans les places publiques, place à l'acte civique. Néanmoins, la parole revient aux 443.000 votants. La délégation wilayale de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) continue de coordonner avec les responsables des bureaux communaux relevant de son autorité. Des réunions dont les premiers axes ont trait à la mise en place et l'application du protocole sanitaire.