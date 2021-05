Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Esrs), Abdelbaki Benziane, et «Pfizer Pharm Algérie» ont lancé hier en partenariat, à Alger, le programme «B-Imtiyaz» qui signifie «Excellence en biotechnologie». «Ce partenariat reflète une vision et une ambition partagées pour préparer l'Algérie à devenir un pôle régional de la biotechnologie» a déclaré le ministre lors du lancement de ce programme. Celui-ci offre une formation, en industrie pharmaceutique et en biotechnologie, à un groupe d'étudiants dûment sélectionnés par les autorités pédagogiques du pays,. Cette instruction leur propose une connaissance approfondie et un apprentissage accéléré.Le programme «B-Imtiyaz», qualifié d'engageant et participatif, sera mis en oeuvre en trois phases distinctes auxquelles participeront des experts-formateurs internationaux qui dispenseront des cours, des stages de professionnalisation et une étude de faisabilité pour la création d'un incubateur. Cette cérémonie s'est déroulée en présence également du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El Mahdi Walid ainsi que du président régional de Pfizer Afrique et Moyen-Orient, Patrick van der Loo et du directeur général de «Pfizer Pharm Algérie», Abderrahmane Mekarba. À la fin de la formation, les étudiants capitaliseront une compréhension approfondie de l'industrie pharmaceutique y compris l'écosystème biotechnologique et la chaîne de valeurs des médicaments biologiques couvrant le développement clinique, la production et la distribution de médicaments.