La commune de Hamma Bouziane dans la wilaya de Constantine vient de bénéficier de l'ouverture d'un centre d'innovation et de technologie. La nouvelle structure est spécialisée en robot éducatif, intelligence artificielle et en sciences de l'informatique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu samedi dernier. L'activité de ce centre, a-t-on apprit, entre dans le cadre d'un partenariat convenu entre «New Gate Robot», une société algérienne conventionnée avec «My Robot Time» de la Corée du Sud, et également avec l'Union internationale des robots et jeunes. Le centre est mis au service des enfants, ciblant particulièrement ceux âgés entre 5 et 17 ans. Il s'agit du premier centre du genre dans la wilaya de Constantine. Il a été également précisé que le programme tracé intervient dans l'enseignement éducatif sud-coréen en langue étrangère soit en anglais et répond à un programme aux normes internationales. Les enfants sont formés durant chaque saison scolaire au terme de laquelle ils peuvent bénéficier d'un diplôme de la société sud-coréenne «My Robot Time». Un tel diplôme permet de participer aux concours internationaux organisés en Corée du Sud, la Russie et en Thaïlande ainsi que les camps internationaux. Pour une organisation pratique et au profit de l'intérêt de l'enfant, les cours, qui coûteront 5000 DA par mois, sont programmés en dehors des cours au niveau des établissements scolaires du secteur de l'Éducation nationale pour ne pas perturber la stabilité de l'enfant. Ce dernier aura à participer au cours de son apprentissage d'ateliers pratiques et de formation en sciences électriques, mécaniques, électroniques, chimiques, langues de programmation et langues étrangères. À noter que le centre a une capacité d'accueil de 50 apprenants ou étudiants.