Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a été reçu, lundi à Damas, par le président syrien, Bachar Al-Assad, à qui il a remis un message écrit du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère. "Dans le cadre de sa visite de travail à Damas en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a été reçu au Palais du peuple par le président de la République arabe syrienne, M.Bachar Al-Assad, à qui il a remis un message écrit de son frère le président Abdelmadjid Tebboune, tout en lui transmettant ses sincères salutations et son voeu de voir la Syrie recouvrer sa sécurité et sa stabilité et retrouver la place qui lui sied au double plan régional et international", lit-on dans le communiqué.