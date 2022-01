La ville de Tizi Ouzou, mais aussi d'autres chefs-lieux de communes, vibreront aujourd'hui, plus que pendant les jours précédents, au rythme de la célébration du jour de l'An amazigh, Yennayer. Indéniablement, pour ce nouveau Yennayer, c'est la projection, pour la première fois, à Tizi Ouzou, de la version amazighe du film mythique L'Opium et le Bâton, doublé par Samir Aït Belkacem, qui constituera le rendez-vous le plus important d'aujourd'hui mais aussi de toute cette période commémorative qui s'étalera sur plus de 15 jours.

La projection est programmée pour aujourd'hui, à 15 heures, à la grande salle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. L'événement culturel et cinématographique, très attendu depuis des années, voire des décennies, est organisé par la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou, sous le patronage du ministère de la Culture et des arts et sous l'égide du wali de Tizi Ouzou.

La projection du film L'Opium et le Bâton (Asebsi d Uâekkaz, en langue amazighe), doublé en langue amazighe par Samir Aït Belkacem, est également parrainé par le Haut-commissariat à l'amazighité, avec la contribution de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel.

La projection de L'Opium et le Bâton, en avant-première à Tizi Ouzou, est un événement tout particulier et à très forte charge symbolique, car il s'agit de la réalisation d'un voeu très cher d'un homme qui a été l'un des pères et des précurseurs de la recherche dans le domaine de la culture et de la langue amazighes, à savoir Mouloud- Mammeri, auteur du roman éponyme dont a été tiré le film en question, réalisé par Ahmed Rachedi.

D'ailleurs, en marge de cette projection, un hommage sera rendu à Mouloud Mammeri, à travers une riche exposition qui s'y tiendra en parallèle et qui porte sur l'oeuvre pluridisciplinaire de Mouloud Mammeri. On s'attend à ce qu'il y ait une affluence record pour la séance de projection en question, qui se tiendra en présence des membres de l'équipe ayant participé au doublage du film en kabyle. Il faut préciser que des dizaines d'activités culturelles sont programmées, aujourd'hui, aussi bien à Tizi Ouzou que dans d'autres villes comme Azazga, Aïn El Hammam, Tirmitine, Draâ El Mizan, Larbâa Nath Irathen, Drâa Ben Khedda... À la Maison de la culture de Tizi Ouzou, se poursuivra l'exposition et le salon du livre amazigh spécial Yennayer. Dans le même sillage, le Théâtre régional Kateb-Yacine de la même ville devait abriter dans l'après-midi d'hier, un hommage à la chanteuse Nouara, organisé par la direction de la culture et des arts, la Maison de la culture Mouloud- Mammeri et le Théâtre régional Kateb-Yacine en collaboration avec l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins et l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel.

Le programme de cet hommage comprend une exposition illustrant la vie et le parcours artistique de la diva Nouara et un spectacle artistique.

En outre, des récitals poétiques et des conférences sont également au menu. De nombreux écrivains sont au rendez-vous avec le salon du livre amazigh qui se tient, depuis près d'une semaine, à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri dont Lyès Belaïdi, Hamid Bilek, Farid Rabia, Mohand Naït Abdellah, Mohand Améziane Tadjer, Saâdi Cylia, Hacène Helouane, Idir Bellali, etc. Il faut noter, en outre, que la majorité des écoles primaires, collèges et lycées, ont concocté des programmes festifs et pédagogiques pour la célébration du Nouvel An amazigh.

Des programmes qui seront tous couronnés par le traditionnel et sacré dîner ce soir, en famille et parmi les siens, car Yennayer, c'est aussi et surtout cela: une occasion annuelle pour ressouder les liens familiaux.