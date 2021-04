Les services de l'ambassade de la Turquie en Algérie ont publié un communiqué pour répondre à la presse algérienne qui a traité de la relation de la Turquie d'Erdogan avec les organisations des Frères musulmans en général et du Rachad en particulier. La réaction de l'ambassade de la Turquie est venue dans la perspective d'éclairer la situation quant à ladite relation avec la nébuleuse du Rachad et son financement, mais aussi une occasion pour rappeler la «profondeur» des relations entre l'Algérie et la Turquie.

À ce propos, l'ambassade a eu recours à la «dénonciation» des médias qui ont traité de la relation entre la Turquie et l'organisation islamiste du Rachad.

Dans ce sens, les services de l'ambassade de Turquie en Algérie ont rapporté via leur communiqué que «l'ambassade de Turquie considère qu'il serait utile de faire une mise au point concernant certaines allégations qui ont récemment été relayées par certains médias. Les allégations selon lesquelles la Turquie s'efforce d'interférer sur la scène politique algérienne et qu'elle aurait agi en faveur de certains éléments ne reflètant nullement la vérité. Ces allégations cherchent à porter atteinte aux relations entre les deux pays, amis et frères», ont-ils souligné. Cette partie du communiqué montre que la Turquie ne dispose d'aucune relation ni lien avec la nébuleuse du Rachad sans citer le nom de l'organisation.

En rappelant que les relations entre les deux pays frères sont intactes et «profondes». dans un autre registre et pour appuyer ses «arguments», le communiqué de l'ambassade de la Turquie en Algérie explique: «Il est évident que les auteurs de cette propagande mensongère et de ces fausses rumeurs, qui visent à brouiller l'évolution positive des relations chaleureuses et amicales entre la Turquie et l'Algérie, ne tiennent pas compte de la profondeur des liens fraternels entre les deux pays. Ces relations bilatérales, qui se développent dans tous les domaines sur la base du respect mutuel ainsi que les liens sincères remontant à plusieurs siècles entre les peuples des deux pays, sont suffisamment forts et puissants au point de faire échouer toutes les initiatives négatives qui tenteront de nuire à ces relations», a-t-il précisé. La réalité est connue par les observateurs et les spécialistes des mouvements islamistes radicaux et le nouveau «fief» dans lequel ils trouvent les moyens et les financements susceptibles de les aider à se redéployer et retrouver la mobilisation d'antan dans leurs pays d'origine.

Les rencontres avec l'organisation islamiste du Rachad ont bel et bien existé. Cela a été précisé par des membres dirigeants de cette organisation. Les travaux du mou3tamar el Oumma a regroupé la majorité des organisations islamistes se reconnaissant dans cette structure fédérative en Turquie.

Le projet des chaînes de télévision a été bel et bien débattu avec l'organisation Rachad et les responsables turcs dans la perspective d'attiser les conflits et les crises dans les pays concernés par cet objectif diabolique.

Au-delà de ce qui est présenté comme propos adressés à «certains médias», il faut dire que, au demeurant, les Turcs tiennent compte de la réaction de l'Etat algérien qui ne badine pas quand il s'agit de sa souveraineté et d'ingérence dans ses affaires internes.