Notre matière grise innove, séduit et rafle des places dans le marché mondial de l'industrie des technologies avancées où la concurrence est rude. L'exemple nous vient de la jeune pépite tech algérienne, Lablabee, élue «Start-up de l'année» à Londres au prestigieux World Communication Awards. Une compétition tech équivalente à l'Oscar dans le monde du septième art.

Aussi, elle vient tout juste d'être élue parmi les sept start-up lauréates de la deuxième saison 5G d'Orange Fab France. «Elle va être ainsi accélérée par Orange Fab France pour la deuxième saison d'une édition spéciale consacrée aux infrastructures et services 5G de demain», selon le tout dernier communiqué du groupe Orange. Que fait exactement cette start-up? Qu'est-ce qui la distingue? Samir Bennour, son responsable commercial, nous explique d'emblée que «Lablabee est la première plate-forme d'apprentissage interactif Telco Cloud LabLabee,elle fournit des environnements d'apprentissages pratiques à la demande avec des laboratoires pratiques Telco Cloud.

Lablabee accompagne les acteurs de l'enseignement en télécoms et IT à mieux répondre aux compétences demandées sur le marché du travail, via un accès simplifié à des environnements d'apprentissage pratiques. Plus explicite, notre interlocuteur dira que «la solution LabLabee propose des formations via des labs pratiques dans les télécoms et l'IT ces domaines stratégiques reviennent à un coût beaucoup plus bas comparativement à celui proposé par des équipements physiques des marques des constructeurs du dominant.» Ainsi, l'étudiant ou l'ingénieur pourrait accéder à des technologies et à des équipements disponibles en ligne en deux clics. Lablabee permet de toucher à des technologies très avancées telles que la 5G ou le cloud en passant par le réseau et la sécurité informatique. C'est une nouvelle méthode d'apprentissage qui se base sur la pratique. Les utilisateurs apprennent les compétences demandées sur le marché du travail, via un accès simplifié à des environnements d'apprentissage réel». La formation proposée via la plate-forme de ladite start-up est‘'solide‘'. Le service Lablabee a été peaufiné par des experts seniors qui participent activement à la validation des Labs, à la conception des challenges et aux formations pratiques.

Cette start-up fraîchement née est accompagnée en Algérie par l'incubateur de l'Anpt à Sidi Abdellah, sur des grands projets dans le secteur des télécoms, des banques et de l'éducation forte de ces références à l'international, on peut citer: Orange tellement, Groupe émirati Etisalat, L'ONF, (open Networking Foundation), l'organisation de laFrench Tech, l'Open Valley, l'INSA (l'Institut des sciences appliquées de Lyon) pour n'en citer que ceux-là.

Suite à sa distinction au prestigieux World Communication Awards et à cette reconnaissance des experts internationaux du domaine, la start-up est actuellement approchée par de grands groupes technologiques pour négociations et signatures de partenariats. «Les négociations avec deux opérateurs algériens sont à un stade très avancé», a révélé notre interlocuteur. La start-up a été fondée dans la ville d'Oran avec une représentation en Europe, par Samir Tahraoui et Mahfoud Sidi Ali Mebarek ingénieurs télécom de formation (en CC).