En prévision de la saison estivale et pour faire face à une demande en énergie électrique en perpétuelle évolution, la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa a investi, cette année, 140 millions de dinars sdans le cadre de son programme d'investissement lié à l'amélioration de la qualité et continuité de service. Ce programme comprend la création de 15 nouveaux postes transformateurs dont 13 sont mis en service et deux en cours pour une longueur réseau de 22 km en moyenne et basse tension, indique un communiqué de presse rendu public par la cellule de communication de la société. «Ces derniers sont répartis sur les communes suivantes: Tala Hamza, Boukhlifa, Tizi n'Berbère, Timezrit, Fenaïa, Chemini, Kherrata, Amizour, Feraoun, Seddouk et Aït R'zine», précise-t-on encore.

Dans la même optique et afin de pallier aux problèmes de chutes de tension, la direction «a procédé à la création de nouveaux départs, au renforcement des départs déjà existants ainsi que la réhabilitation des réseaux classiques en torsadés, notamment ceux affectés par les conditions climatiques, entre autres les précédentes tempêtes de neige, les vents violents etc.», souligne-t-on dans le même communiqué.

Par ailleurs, un programme d'envergure d'entretien des réseaux électriques a été effectué durant la période allant du 1er janvier au mois d'avril passé. Ceci, en guise des préparatifs pour faire face à la forte demande enregistrée chaque année en période des grandes chaleurs. À ce titre, plusieurs opérations ont été effectuées dans le cadre de ce programme. Il s'agit notamment, de l'entretien de plus de 500 postes moyenne et basse tension, l'entretien de plus de 1300 km de réseau moyenne tension ainsi que l'entretien des 10 postes sources 60/30kilovolts, assurant la desserte énergétique à travers tout le territoire de la wilaya. La direction de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa précise «avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité et continuité de service pendant l'été et qu'un dispositif d'intervention a été également mis en place». Ce dispositif, appelé à être renforcé en cas de nécessité, comprend 117agents qui assureront l'astreinte en permanence, de jour comme de nuit. La direction de la Sonelgaz rappelle, enfin, à ses clients, le numéro du centre d'appel 33037j/24h mis à leur disposition pour recevoir leurs appels et prendre en charge leurs préoccupations relatives à la qualité et continuité de service.