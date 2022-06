Le directeur des statistiques et de la communication de la direction générale de la Protection civile, le colonel Farouk Achour, a affirmé, mercredi à Oran, que l'ensemble des infrastructures sportives et hôtelières concernées par les JM 2022 (Oran du 25 juin au 6 juillet) sont conformes aux normes de sécurité mondiales. Présentant les capacités des structures devant accueillir les JM Oran, il a déclaré à la presse que «les études et les sorties des services techniques de la Protection civile dans toutes les salles de sport, sites d'entraînement et structures d'accueil désignés pour ces jeux sont conformes aux normes de sécurité internationales».

À ce propos, le colonel Farouk Achour a souligné que les services techniques de la Protection civile ont toujours été présents, depuis le début de la mise en oeuvre des grands projets dans la wilaya, tels que le Complexe olympique, le Village méditerranéen et les différentes structures d'accueil et hôtels. Ces services avaient pour mission de contrôler les mesures de sécurité dans ces installations et de s'assurer de la conformité des équipements aux normes, notamment les moyens de lutte contre les incendies, les issues de secours et les escaliers. Il a ajouté que les sites retenus pour le public, qui ont subi des opérations de réhabilitation et de restauration, ont été également visités pour l'inspection de leurs normes de sécurité. Dans le cadre d'une bonne préparation de ces jeux, la Protection civile a mené des exercices simulant tous les scénarios possibles pour tester l'état de préparation face à toute urgence et a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires à la réussite de cet important événement sportif international. Plus de 2 250 agents, 110 ambulances, 57 motos et 80 camions anti-incendie, en plus de 17 embarcations de sauvetage et deux aéroglisseurs ont été mobilisés, selon une présentation faite par le sous-directeur central des opérations, le colonel Saïd Lahiani.

Les unités de la Protection civile de la wilaya d'Oran continueront à accomplir leurs missions de base habituelles, notamment au vu de la saison estivale et de l'entrée en vigueur du dispositif de lutte contre les feux de forêt, en ce mois de juin, a indiqué le même responsable, tout en notant la participation des services de la Protection civile de 26 wilayas, en plus de l'unité principale d'Alger. La Protection civile sera présente au niveau de chaque installation sportive, à travers deux points de diagnostic et de détection du dopage, en plus de points au niveau des structures d'accueil et d'un point d'aide au public sur place. Par ailleurs, cinq centres médicaux avancés ont été mis en place au niveau de toutes les installations. Ils seront renforcés par des ambulances, en plus d'un plan d'évacuation vers les centres de santé qui a été mis à jour, avec l'attribution d'un couloir vert au niveau de ces cliniques pour prendre rapidement en charge les éventuels blessés parmi les délégations sportives.