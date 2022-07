Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont le président, ont rendu un bel hommage à l'Algérie pour les efforts qu'elle déploie pour la réconciliation inter-palestinienne.

Les diplomates onusiens s'exprimaient dans le cadre d'un débat consacré exclusivement à la cause palestinienne. Il était de toute façon difficile de trouver un autre pays qui oeuvre avec la constance qui caractérise la démarche de l'Algérie sur ce dossier précisément. De fait, l'évocation du rôle et du volume de travail qu'abat Alger autour de la question palestinienne est un juste retour des choses. Mais plus que l'aspect «honorifique» de l'hommage, celui-ci signifie que l'oeuvre algérienne est très suivie et appréciée et, surtout, produit des résultats au plus haut niveau de la responsabilité internationale.

Le débat sur la question palestinienne aurait pu tourner cours, n'était-ce la détermination de l'Algérie de remettre le dossier au centre de la table des Nations unies. Les représentants algériens auprès des instances transnationales maintiennent le même lexique anti-colonialiste refusant d'adopter des postures nuancées qui à force de trouver des adeptes, a poussé la cause palestinienne à la marge des préoccupations de l'ONU. Les diplomates algériens, qui ont largement contribué à abattre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, travaille avec le même acharnement à faire cesser un apartheid israélien en Palestine. Nombre d'observateurs peuvent trouver l'attitude algérienne «romantique» et son objectif hors d'atteinte. Mais l'impossible n'est pas algérien. Redonner à la cause palestinienne l'importance qu'elle est censée avoir sur la scène internationale est une mission sacrée de la diplomatie algérienne et l'hommage rendu par le Conseil de sécurité de l'ONU témoigne, si besoin, du bien-fondé de la démarche d'Alger. Il faut aussi souligner que l'Algérie qui mobilise tout son potentiel politique, diplomatique et populaire, ne se contente pas de sensibiliser l'opinion internationale. Son travail auprès des dirigeants palestiniens pour unir leurs rangs est une réalité tangible qui finira par aboutir. Et c'est justement parce qu'elle n'a pas cédé aux sirènes de la normalisation avec l'État hébreu que la rencontre Abbas-Haniyeh, le

5 Juillet dernier a pu se tenir sans arrière- pensée.

La réconciliation inter-palestinienne est une donne fondamentale dans le dossier palestinien. Tout le monde le sait et le Conseil de sécurité de l'ONU l'a rappelé avant-hier soir. Cet impératif est pris à sa juste mesure par l'Algérie qui s'est employée depuis longtemps à réunir les Palestiniens. Une étape nécessaire dans la réussite du Sommet d'Alger, fixé au 1er novembre prochain. Un rendez-vous majeur pour la cause palestinienne et la cohésion de la nation arabe qui intervient dans un contexte géopolitique nouveau qui voit émerger des puissances pas forcément acquises à la domination d'Israël dans la région.

Les multiples périples du ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra répondent peut- être à la question de savoir quelle chance de réussite a le Sommet d'Alger, en cette période mouvementée où le G7 perd du terrain face au Brics et la montée en puissance du couple sino-russe parvient à convaincre l'Arabie saoudite.

L'influence qu'Israël tient de son puissant allié américain est chancelante.

La Russie est en passe de gagner son pari face à l'Otan. Le dollar perd petit à petit de son aura, le yen et le rouble réclament leur part dans le panier des devises.

Les pays arabes, même ceux qui ont normalisé avec Israël voient dans la conjoncture nouvelle une opportunité de se libérer de la contrainte israélo-américaine.

Le prochain Sommet d'Alger intervient alors qu'une fenêtre de tir idéal s'offre aux Arabes pour lancer une initiative forte soutenue par les puissances émergeantes. Comme le G7 et l'ensemble des membres permanents du Conseil de sécurité ont lâché le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, l'Algérie croit à la réédition de cet acte historique concernant la Palestine. Ce ne sera pas un miracle, mais un acte de justice.