Quoi encore après la crise sanitaire? Quelles perspectives adopter? Qu'est-ce qui va changer? Et quelle stratégie à tracer? Des questions qui ont été soulevées lors d'un colloque organisé durant la journée de dimanche dernier, par le ministère de la Défense nationale qui ne manquera pas d'adresser un communiqué à notre rédaction. L'évènement «entre dans le cadre de l'exécution du programme des activités scientifiques au titre de l'année 2020-2021», annonce le MDN dans sa correspondance, lequel a été initié par «l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale». Le colloque a eu lieu au Cercle national de l'Armée à Béni Messous, un colloque intitulé «l'après- Covid-19: vers une reconfiguration géopolitique?».

Les travaux ont été «ouverts par le général-major, Mohamed Kaïdi, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'Armée nationale Populaire», précise le communique dans lequel il a été également souligné «la participation de cadres de l'Armée nationale populaire, de chercheurs universitaires et de représentants de structures de formation du ministère de la Défense nationale, en présence des attachés militaires accrédités en Algérie». Le général-major, Mohamed Kaïdi qui est intervenu en premier rapporte dans son intervention que «l'organisation de ce colloque est une opportunité pour mettre la lumière sur les différents aspects de la pandémie et son impact sur les relations internationales dans les différents secteurs, à l'ombre des circonstances exceptionnelles ayant marqué, et qui affectent encore aujourd'hui, notre pays à l'instar de la majorité des pays du monde». Viendront ensuite «plusieurs interventions animées par des experts et des professeurs des secteurs de la santé, de la politique et de l'économie», ajoute le MDN. À travers ces interventions on mettra «l'accent sur les différentes dimensions que revêt la pandémie, notamment la reconfiguration de la scène géopolitique et géoéconomique internationale et régionale post-Covid-19», mais aussi a-t-on soutenu «les mutations géopolitiques et économiques engendrées par la pandémie, en engageant la réflexion sur les dispositions et les mesures à prendre afin de s'adapter à la situation de l'après-Covid-19». La situation ne sera certainement pas comme avant, puisque lors de ce colloque on abordera la question sur d'éventuelles futures crises dans ce sens et comment doit-on s'y prendre après l'expérience de la Covid-19. Le contexte changera forcement, la politique et les comportements aussi d'où l'anticipation à l'avenir pour faire face à ce genre de crise.