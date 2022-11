Dans le cadre du suivi de l'avancement des travaux de réalisation de la pénétrante autoroutière reliant la wilaya de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest, le chef de l'exécutif s'est de nouveau rendu sur les lieux pour constater, de visu, la réalité du terrain. Accompagné du président de l'Assemblée populaire de wilaya, du directeur régional des autoroutes d'Algérie, des responsables des sociétés, algérienne, Sapta, et la chinoise, Crcc, ainsi que des cadres concernés par ce projet vital, la wali s'est intéressé particulièrement aux travaux d'avancement du tronçon reliant Timezrith à Takerietz, un tronçon qu'il a promis en mars dernier de livrer avant la fin de l'année. Une promesse qui risque de tomber à l'eau, car, de nouveau, il a insisté sur la nécessité de renforcer les équipes avec les moyens humains et matériels nécessaires, et de donner une forte impulsion à cette parcelle afin de la mettre en service prochainement.

Le taux d'avancement des travaux de cette zone a atteint 78%. Il reste 22% et moins de deux mois pour respecter l'engagement. Le pourcentage de réalisation des travaux relatifs aux installations techniques a, quant à lui, atteint 91%. Pour les travaux de parachèvement du tunnel de Sidi Aich, il ne reste que l'installation des équipements d'éclairage, de ventilation et du système anti-incendie... La partie séparant la localité de Takerietz et Timezrith, soit la plus importante de la pénétrante autoroutière de Béjaïa, devrait être livrée en principe avant la fin de l'année. Mais la réalité (du terrain) est là pour mettre en doute cette éventualité, au vu du retard qu'accuse encore ce projet.

La livraison du tronçon Takerietz- Timezrith puis El Kseur, où se fera la jonction avec la R.N. 12, est très attendu par les usagers. Les différentes réunions et visites effectuées autour et au niveau de ce tronçon semblent booster la situation mais pas de manière suffisante. Devant les responsables de divers secteurs en charge du projet, le wali s'est montré à chaque fois préoccupé par le retard accusé, en dépit de la levée de tous les obstacles.

Mais dans tous les cas de figure, la pénétrante autoroutière reliant le port de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest à partir d'Ahnif, dans la wilaya de Bouira, ne sera pas livrée de sitôt dans sa totalité.

Actuellement, 62 km de son itinéraire total sont achevés et fonctionnels, notamment les sections Ahnif-Akbou (42 km), Akbou-Takerietz (10 km) et Timezrit-Amizour (10 km). Or, il reste encore le trajet de Takerietz à Timezrit (20 km) puis Amizour, en attendant le démarrage de la dernière tranche qui s'étend de Oued Ghir au port de Béjaïa et dont la variante a été présentée et retenue lors d'une rencontre qui s'est tenue au début du mois d'août. L'étude de la forme de la dernière section, retenue afin de finaliser le projet, a été présentée par la société chinoise, dans laquelle tous les problèmes et les obstacles qui pourraient entraver le projet ont été soulevés.