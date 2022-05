Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (Madr) a annoncé, hier, un «gel provisoire de l'activité de production du charbon», dans le cadre des dispositions visant à prévenir les incendies de forêts.

Echaudés par les terribles feux de forêts survenus durant l'été 2021, les services des forêts ont été chargés de veiller au «strict respect» de ces mesures et toute infraction à cette instruction expose son auteur à des sanctions, conformément aux textes juridiques en vigueur.

Ces dispositions rigoureuses s'inscrivent dans «le cadre de l'application du Plan national de prévention et de lutte contre les incendies de forêts pour la saison 2021-2022 et en application des mesures préventives prises à cet effet, aussi le Madr annonce-t-il le gel provisoire de la production du charbon, vu les risques d'incendies que présente cette pratique dans les espaces forestiers».

Dans certaines régions à risque comme Relizane par exemple, la Conservation des forêts de la wilaya a mis en place 37 tours de contrôle et mobilisé 16 équipes d'intervention dans le cadre de la campagne 2022 de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Le chargé d'information local de cet organisme, Mohamed Guermoul, a indiqué que la Conservation des forêts a mis en place pour cette campagne, lancée récemment, «37 tours et points de contrôle et mobilisé 16 équipes d'intervention, dont huit mobiles, composées d'un total de 50 agents forestiers.»

Toujours dans cette wilaya, et concernant les moyens mis à disposition, la Conservation des forêts a mobilisé huit camions citernes, retenu 33 points d'eau répartis à travers 25 communes forestières et mis en place 26 stations de télécommunications, dont 13 mobiles ainsi que d'autres équipements de communication et de coordination entre agents des forêts, la Protection civile et autres instances.

Il va sans dire que de tels préparatifs sont en cours à travers toutes les wilayas à risque. Ainsi, la wilaya citée, a aménagé et ouvert 771 km de pistes forestières avec la concrétisation de travaux sylvicoles sur une surface de 700 hectares (ha), la réalisation de 424 ha de tranchées préventives contre la course du feu pour faciliter le déplacement des agents et empêcher la propagation des flammes d'une zone à une autre, surtout en cas de vents. Pour sensibiliser les citoyens et les populations rurales riveraines aux forêts, la Conservation de Relizane a lancé, en coordination avec les services de la Protection civile, des associations environnementales, de la Fédération de wilaya des chasseurs, des campagnes de sensibilisation et des émissions radiophoniques sur l'importance de préserver les surfaces forestières et les méthodes de lutte en cas d'incendie. La wilaya a enregistré, l'été dernier, trois énormes incendies qui ont détruit plus de 11,1 ha de surfaces boisées. Elle compte un patrimoine forestier de plus de 60 000 ha composés principalement de pins d'Alep et d'eucalyptus. Cependant il faut dire, et admettre, que les difficultés rencontrées en matière de lutte sont nombreuses. Une panoplie de pas moins de 12 points ont été relevés. On citera en particulier l'insuffisance des effectifs forestiers, de moyens de communication et du matériel léger, terrains accidentés, absence d'analyse de comportement du feu lors des incendies de moyenne et de grande taille mais aussi d'absence de données sur les conditions de météo locales. Quant à la participation des riverains, bien qu'utile et bienvenue, elle reste sporadique par manque de formation. Pour mieux y faire face, sont recommandées des formations de recyclage du personnel forestier affecté dans le cadre de cette lutte. D'autres facteurs négatifs sont hélas recensés tels que les difficultés rencontrées en matière de restauration, absence d'opérations sylvicoles préventives, manque de suivi des projets de réhabilitation, (échec des reboisements), l'aspect écologique, ou encore l'existence d'entreprises forestières non qualifiées...