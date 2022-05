Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a fait part, jeudi à Alger, de «la volonté réelle de l'Etat algérien, de promouvoir la pratique médiatique nationale». La déclaration a été faite, lors de la journée d'étude sur le «système juridique du secteur de la communication», qui s'est tenue à Alger, en présence de nombre de professionnels et de spécialistes de la presse et de la communication.

La rencontre a été une aubaine pour les journalistes et autres propriétaires de sites électroniques, a priori, afin d'exprimer leurs doléances et de revenir sur les contraintes qui subsistent dans l'exercice de leurs professions. Tel un plaidoyer en faveur du renforcement du rôle de la presse électronique, à l'instar des défis actuels incommensurables, les universitaires et les professionnels du secteur de la communication ont tous abondé dans le sens d'un renforcement de l'arsenal juridique spécifique régissant cette catégorie de presse. Cela est d'autant plus important que le secteur est en phase de réaliser la nouvelle mouture d'un texte de loi organique, qui devra engager l'avenir de l'ensemble de la corporation de la presse nationale, dans toute sa composante écrite, audiovisuelle et électronique. Pour le ministre de la Communication, la feuille de route est claire. «Nous oeuvrons au développement du secteur avec la participation et le concours de tout un chacun pour parvenir à un journalisme fort, responsable, sincère et crédible», a-t-il rétorqué à la clôture de cette importante rencontre, qui devrait faire suite à d'autres regroupements similaires, selon les termes du ministre.

Au regard de ce qui a été dit lors de cette rencontre, l'on est tenté de croire que le secteur de la communication et, de manière particulière, celui de la presse électronique, semble s'acheminer vers une nouvelle stratégie nationale. D'ailleurs, les participants relevant le caractère inclusif de la démarche consensuelle de Bouslimani, ont tenu à «saluer l'initiative du ministère de la Communication d'associer tous les acteurs du secteur au travail d'enrichissement de la loi organique sur l'information».

Dans un contexte marqué par l'évolution rapide des technologiques de l'information et de la communication, le secteur de la presse nationale se doit de s'arrimer aux impératifs de professionnalisme et de patriotisme dans la lutte contre les atteintes récurrentes à l'intégrité nationale. Il y a lieu de souligner que l'essentiel des intervenants a plaidé en faveur de «l'importance de la mise en place d'un système juridique efficace permettant au secteur de la communication de relever les défis actuels». Dans ce contexte, il est utile de souligner le rôle attendu et esquissé par les pouvoirs publics de cette presse électronique, surtout dans un contexte tendu de la géopolitique continentale et de géostratégie mondiale. Une presse qui pourrait constituer le rempart et le socle infranchissable contre ces attaques et atteintes à l'image de marque de l'Algérie, à condition que les cadres juridiques et politiques soient à la hauteur des attentes des professionnels du secteur. D'où cette nécessité impérieuse de «lever tous les obstacles existants», et de «définir tous les concepts relatifs au professionnalisme, de promouvoir l'information spécialisée et de focaliser davantage sur la formation continue des journalistes», note-t-on au cours de cette rencontre. L'objectif étant de disposer d'un «contenu crédible» et d'un sens du professionnalisme, qui ne peuvent être concrétisés qu'à travers un système de recyclage et de formation du journaliste. Certains sont allés jusqu'à proposer des centres publics et des structures adaptées, affiliées aux titres de presse pouvant assurer une formation permanente aux professionnels du secteur. Sur un autre registre, le renforcement de la communication institutionnelle, soulevée lors de cette rencontre, sonne comme un impératif souligné par les participants, en vue de raffermir les liens et la concertation entre les autorités et les professionnels de la presse nationale.