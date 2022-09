La 31ème édition du Sommet arabe d'Alger débutera le 1er novembre prochain. Une date qui coïncide avec la célébration du 68ème anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Un signe prémonitoire pour les Palestiniens en quête d'un État, qui ont fait de la révolution algérienne, le sillon à suivre pour libérer leurs terres sous occupation sioniste. À défaut de le combattre d'égal à égal militairement, ils n'ont eu de cesse de donner de la voix pour donner un retentissement international à leur combat libérateur.

L'Algérie, qui ne tergiverse pas lorsqu'il s'agit de causes justes, celles des combats libérateurs des peuples opprimés en quête de liberté, d'un Etat indépendant, n'a eu de cesse de l'amplifier. La question palestinienne demeure centrale, même si tous les regards sont focalisés sur le conflit armé russo-ukrainien, la tragédie que vit le peuple palestinien est reléguée à un second plan ou est tout juste évoquée du bout des lèvres. L'Algérie donne de la voix pour dénoncer et que cesse la terrible répression que subissent les Palestiniens qui tombent quotidiennement sous les balles assassines de l'occupant sioniste. Le 31ème Sommet arabe qui se tiendra à Alger dans un mois à peine offrira l'opportunité de mettre au coeur de cet événement la cause palestinienne.

L'ambassadeur de l'État de Palestine le souligne. Le Sommet arabe d'Alger «constituera le plus grand évènement politique international en faveur de la cause palestinienne», a affirmé Fayez Abu Aita. Il faut rappeler que l'Algérie est le premier pays au monde à avoir reconnu l'État de Palestine. Le 18 décembre 1988. Des relations diplomatiques complètes ont été officiellement établies entre les deux parties. L'Algérie n'a eu de cesse, depuis, à soutenir la cause palestinienne en menant des actions et initiatives diplomatiques de premier plan. Il est à rappeler également que la Palestine a accédé à l'Unesco en 2011 grâce à une demande de l'Algérie. Elle et a été admise une année plus tard, le 29 novembre 2012, comme État observateur non-membre de l'ONU. Elle reprend le flambeau cette fois-ci pour que les Palestiniens et les pays arabes parlent d'une seule voix pour répondre aux attentes de leurs peuples.

Une initiative saluée par le responsable palestinien. La capacité de l'Algérie, sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d ' «unifier les factions palestiniennes et de conjuguer les efforts des pays arabes pour relever les défis auxquels fait face la nation arabo-musulmane», a été mise en exergue par Fayez Abu Aita. Il faut rappeler que 13 factions activant sous la bannière de l'Organisation de libération palestinienne (OLP), en tête desquelles Fatah, ainsi que les mouvements Hamas et le Djihad Islamique prendront part à une rencontre prévue en octobre, à Alger. Le Sommet arabe, prévu à Alger début novembre, sera «exceptionnel» sur tous les plans, compte tenu des préparatifs remarquables reflétant «l'attachement profond de l'Algérie» à prendre en charge toutes les questions arabes et à relever tous les défis qui menacent l'unité de ses rangs, a poursuivi l'invité du forum d'El Moudjahid qui a formulé le souhait que «les conclusions de ce sommet soient exceptionnelles en ce qui concerne l'unification des factions palestiniennes et la convergence de la position arabe vis-à-vis de la cause palestinienne». «L'Algérie accomplit un rôle grandiose et évoque la cause palestinienne à chacune de ses participations à l'international. Elle a réussi, sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, à la faire remonter à la surface après que certains pays ont voulu la noyer pour le compte de l'entité sioniste» a souligné Fayez Abu Aita qui a appelé les pays arabes à s'imprégner du modèle de l'Algérie dans son soutien en faveur de la question palestinienne. Alger à l'écoute d'El Qods: Une question sacrée!