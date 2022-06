«La nouvelle aérogare d'Oran sera inaugurée jeudi prochain», a affirmé le wali d'Oran, Saïd Sayoud. Il a ajouté que «l'ensemble des essais techniques est achevé».

Des avions de tous types atterriront sur les pistes de cet aéroport qui a connu d'importantes transformations. Le nouvel aéroport d'Oran est doté de 33 guichets d'enregistrement, de six passerelles télescopiques équipées et de cinq tapis bagages. La capacité de traitement de la nouvelle aérogare est estimée à 3,5 millions de passagers par an, extensible à 6 millions de passagers annuellement. Le projet comprend également l'achèvement de la zone de fret selon les normes internationales en vigueur, couvrant une superficie de 4.000 m2. L'aérogare dispose également d'un parking de trois étages pouvant accueillir 1.200 véhicules, ainsi qu'un autre parking extérieur d'une capacité similaire.

Une nouvelle route à deux voies, longue de deux kilomètres et menant à la nouvelle aérogare, a également été achevée, y compris l'installation de l'éclairage public et les espaces verts pris en charge par l'Entreprise de gestion des services aéroportuaires de l'Ouest. La wilaya d'Oran est fin prête pour abriter la 19e édition des Jeux méditerranéens que l'on veut d'envergure.

La capitale des «Deux Lions» se met sur son «31» en se dotant de fondations lui permettant d'affronter les challenges à venir, aussi bien sur le plan économique que sportif, culturel et social. Comprenant neuf daïras et 26 communes, cette wilaya est à la fois touristique, industrielle et agricole.

Depuis sa désignation en 2015 à partir de la ville italienne de Pescara pour domicilier la 19e édition des Jeux méditerranéens, Oran s'est attelée à se faire belle. Implantée dans la partie sud de la wilaya d'Oran, très précisément dans la commune d'Es Senia, l'aéroport international d'Oran, bien que la structure existait, a été crée dans le cadre de la restructuration décidée dans le cadre du décret N°87.174 du 11 août 1987. Depuis, cette première façade d'El Bahia a connu plusieurs transformations apportées dans le cadre de son développement à même de rivaliser avec les aéroports du reste du monde. De par son important trafic aérien, l'aéroport est la seconde infrastructure du pays, après l'aéroport Houari Boumediene d'Alger. À moins d'une semaine du lancement des Jeux méditerranéens, il est pavoisé de couleurs méditerranéennes, dominées par les couleurs nationales.