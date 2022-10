Le recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, a accompagné le président français, Emmanuel Macron, à l'inauguration, hier, de la 36e Rencontre de prière pour la paix de la communauté de Sant'Egidio. Cette première pour la Grande mosquée de Paris est un geste de haute considération pour l'institution, de la part du président français qui multiplie les gestes de rapprochement à même de resserrer les liens entre la France et l'Algérie. «Alger, Oran, merci pour votre accueil. Merci à votre jeunesse. Par la culture et le sport, par l'entrepreneuriat, continuons à écrire ensemble ces récits de vies qui nous lient», a écrit le 28 août dernier, le président français dans un message au terme de sa visite en Algérie. Il a couronné sa visite en scellant officiellement la relance de la relation entre les deux pays par «un partenariat renouvelé».

Le 19 octobre dernier, le président Macron s'est rendu à la Grande mosquée de Paris dans le cadre des commémorations du centenaire de son ouverture. Un autre geste hautement apprécié par l'institution religieuse et les autorités algériennes. Le président français a remis les insignes d'officier de la Légion d'honneur au recteur Chems-Eddine Hafiz.Ce dernier s'est distingué par un profond travail de pédagogie sur l'islam, une religion qu'il trouve «méconnue, voire incomprise». Aussi, a-t-il considéré qu'il était important de faire de la pédagogie, d'expliquer, de rencontrer, «pour montrer que l'islam et les musulmans sont une religion et des citoyens comme les autres». Le ton est à l'apaisement et au rapprochement entre les deux pays. C'est dans cette dynamique de proximité qu' a été convié le recteur de la Grande mosquée de Paris à accompagner le président Emmanuel Macron à l'un des plus grands forums pour la paix dans le monde. Organisée par la communauté Sant' Egidio, une association de fidèles catholiques engagée dans la lutte contre la pauvreté et le travail pour la paix, cette rencontre se déroulera au centre des Congrès la Nuvola à Rome. Elle rassemblera des représentants des grandes religions dans le monde, des représentants du monde de la culture et des institutions en provenance de plus de 40 pays. Chems-Eddine Hafiz va assister à ce conclave aux côtés du chef de l'État Sergio Mattarella, du président français Emmanuel Macron, du fondateur de Sant'Egidio Andrea Riccardi, du cardinal Matteo Zuppi ainsi que du grand rabbin de France Haïm Korsia et le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Abdul Karim Al-Issa.