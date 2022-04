Sous la conduite du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, la délégation du Groupe de contact de la Ligue arabe s'est rendue, hier, dans la capitale polonaise, Varsovie. Comprenant les ministres des Affaires étrangères de la Jordanie, du Soudan, de l'Irak et de l'Egypte, en sus du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, la délégation a tenu une séance de consultations avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Des consultations précédées par un entretien avec le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, et néanmoins président de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La veille, la délégation du Groupe de contact de la Ligue arabe s'est entretenue à Moscou avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Des réunions à même de lancer les concertations avec les deux parties et de contribuer à trouver une solution diplomatique au conflit russo-ukrainien. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du programme d'action du groupe de contact arabe au niveau ministériel, dont la création a été approuvée par le Conseil des ministres de la Ligue arabe lors de sa 157e session, tenue le 9 mars dernier au Caire. En marge de ces contacts, le chef de la diplomatie algérienne s'est longuement entretenu avec son homologue russe qui a annoncé son intention de se rendre prochainement en Algérie. «Je compte entreprendre prochainement une deuxième visite en Algérie» a indiqué Sergueï Lavrov. Prévue les 13 et 14 décembre dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la visite à Alger a été reportée pour cette année. Outre son homologue russe, Ramtane Lamamra s'est également entretenu avec le secrétaire russe du Conseil de sécurité, Nikolaï Patrushev, indique un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. «Les entretiens avec les hauts responsables russes ont porté sur les principaux axes de le coopération entre l'Algérie et la Russie, ainsi que les voies et moyens de la renforcer dans divers domaines, en sus des questions relatives à la préparation des prochaines échéances bilatérales, et ce, pour imprimer une nouvelle dynamique aux mécanismes régissant les relations stratégiques unissant les deux pays», lit-on dans le communiqué de ministère algérien les Affaires étrangères. La prochaine visite à Alger de Sergueï Lavrov est un signe fort des liens qui lient les deux pays. D'autant que Nikolaï Patrushev a rencontré récemment de hauts cadres de l'Armée nationale populaire avec lesquels il a discuté des actions conjointes pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale, le trafic de drogue et d'armes, la migration illégale, ainsi que des plans de la poursuite de la concertation entre les deux pays dans le domaine de la sécurité de l'information. À cet égard, des manoeuvres militaires conjointes devraient avoir lieu en novembre. Des manoeuvres entrant dans le cadre de la lutte antiterroriste. Selon un communiqué émanant de la Région militaire sud de la Russie, répercuté par Russia Today, «la première conférence de planification s'est tenue dans la ville russe de Vladikavkaz pour préparer ces manoeuvres antiterroristes conjointes russo-algériennes, qui doivent avoir lieu en novembre de cette année à la base de Hamkir en République Algérienne Démocratique et Populaire». La même source a ajouté que ces manoeuvres consisteront en des mouvements tactiques pour rechercher, détecter et neutraliser les groupes terroristes armés.