Le président de la République a réuni, hier, le Conseil des ministres. Au menu de la réunion, le volumineux dossier de la loi de finances 2023 n'a pas fait l'objet de l'étude par le Conseil. Le débat sur le texte a été reporté, sur décision du chef de l'État, à la semaine prochaine. Un Conseil des ministres spécial lui sera consacré. La réunion a néanmoins abordé plusieurs questions d'intérêt national, à l'image de l'avant-projet de loi portant sur la réglementation relative aux mouvements des capitaux. À ce propos, le chef de l'État a mis en évidence l'importance de développer un mécanisme de vigilance à l'effet de «préserver l'argent du peuple et le protéger de toute forme de corruption». Le président Tebboune a souligné que «nuire à l'économie nationale n'est pas un délit, mais un crime». Il a ainsi affirmé que «la violation des lois sur les changes et la circulation des capitaux est un crime qui porte atteinte aux intérêts du pays et nécessite l'imposition de la peine des plus sévères».

Concernant le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le chef de l'État a ordonné d'oeuvrer à ce que l'orientation des étudiants bénéficie plus aux filières des sciences, des mathématiques et de la technologie. Il a mis en exergue «la nécessité de réformer en profondeur le système d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de moderniser les services universitaires», rapporte le communiqué de la présidence de la République. Pour cela, le président Tebboune appelle à imprimer à l'enseignement supérieur «une flexibilité supplémentaire pour accéder à l'économie de la connaissance et suivre le rythme des transformations économiques dans le monde». Le Président a également instruit les responsables du secteur à «accorder une grande importance aux écoles supérieures, en créant des dispositifs de formation efficaces et adopter le système des années préparatoires, avant la spécialisation, dans le but d'élever le niveau de qualité scientifique des étudiants diplômés».

Pour ce qui concerne l'agriculture, Abdelmadjid Tebboune a instruit le gouvernement à l'effet de faciliter l'importation de matériel agricole et ses pièces détachées. Il a également préconisé l'importation de tracteurs agricoles, de moins de cinq ans, jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint entre la production nationale de tracteurs et ceux importés.

Concernant le secteur des transports, le chef de l'État a insisté sur la modernisation du système de gestion portuaire. Il a chargé le gouvernement de rechercher, dans les plus brefs délais, des mécanismes efficaces pour créer une autorité portuaire et définir les responsabilités pour une meilleure gestion et de meilleurs services. Il a aussi instruit le gouvernement pour mettre en place, dans les meilleurs délais, un régime spécial de protection sociale au profit des professionnels de la pêche.