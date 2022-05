Comme un cauchemar qui se répète! Alors que le monde commence à peine à se remettre de la pandémie de la Covid-19, voilà un nouveau virus qui pointe le bout de son nez. Il s'agit de la variole du singe. Découverte en 1958, cette maladie est devenue très rare malgré quelques résurgences régulières dans certains pays d'Afrique. Néanmoins, celle qui est appelée «orthopoxvirose simienne», est cette fois-ci sortie du continent pour toucher l'Amérique du Nord et l'Europe.

En effet, après les Etats-Unis, plusieurs pays européens, notamment l'Espagne et le Portugal, la France et l'Allemagne sont touchés à leur tour par la variole du singe. Ce nombre de personnes atteintes par la maladie, voué à progresser ces prochains jours, ne concerne que des pays où la présence de malades de la variole du singe est inhabituelle.

Elle est présente en temps normal, dans des pays où elle est considérée comme

«endémique», dans 11 pays d'Afrique. À titre d'exemple, au moins 1.284 cas suspects de variole du singe, avec 58 décès, ont été recensés en République démocratique du Congo (RDC) depuis le début de l'année, a annoncé vendredi dernier le bureau local de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le monde a peur! Même si la plupart des cas sont pour l'heure sans gravité, cette vague inhabituelle hors d'Afrique préoccupe les autorités sanitaires. Encore traumatisées par ces deux ans et demi de Coronavirus, toute la planète s'inquiète de devoir faire face à une nouvelle «guerre» contre des virus. Surtout que la situation actuelle nous rappelle amèrement ce qui prévalait avant la pandémie de la Covid-19. La sonnette d'alarme a été tirée sans que la menace ne soit prise au sérieux. Cela avant que des foyers n'apparaissent un peu partout aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, on revit le même scénario avec des contaminations qui évoluent doucement, mais qui risquent de se propager très rapidement. Des clusters ont même été détectés dans certains pays et mis en quarantaine. À Madrid, un sauna, soupçonné d'être un foyer de variole du singe, a été contraint de fermer ses portes. Situé en plein coeur de la capitale espagnole,il est soupçonné d'être à l'origine de nombreuses infections dans la région de Madrid. Les autorités en charge de la santé dans la région de Madrid, font état dans la zone de 21 cas confirmés et 19 suspects. Selon elles, il faut s'attendre à ce que le nombre de cas recensés augmente dans les prochains jours. On se croirait donc revenu au mois de décembre 2019 où la planète entière découvrait les pandémies et les confinements qui vont avec. De plus, cette maladie se transmet également par gouttelettes respiratoires de la personne contaminée.

La seule différence donc est que nous savons à qui nous avons à faire. La variole du singe étant un virus déjà connu. Cette maladie est une cousine moins dangereuse de la variole, éradiquée depuis une quarantaine d'années.

Elle se traduit d'abord par une forte fièvre et évolue rapidement en éruption cutanée, avec la formation de croûtes, notamment sur le visage. Y a-t-il pour autant un traitement?

«Non», prévient l'OMS. «Il n'existe pas de traitement spécifique ni de vaccin, même si la vaccination antivariolique s'est avérée très efficace pour prévenir également l'orthopoxvirose simienne» souligne t-elle. Toutefois, la variole du singe est une maladie dont le patient guérit généralement spontanément en deux à trois semaines. Le taux de mortalité de la souche qui circule actuellement est de 1%. Pour autant, ce qui inquiète les autorités sanitaires, c'est le fait que ces cas apparaissent simultanément dans de nombreux pays, chez des personnes qui, pour la plupart, n'avaient pas de lien direct avec les pays où la maladie circule. Tout le monde espère donc que ce soit une fausse alerte...