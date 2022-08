À en croire les dernière mesures prises par la tutelle, la prochaine rentrée scolaire marquera le début du soulagement pour les millions d'écoliers qui n'auront plus à faire des va-et-vient avec la charge qu'ils arrivent à peine à supporter et qu'ils déplacent quotidiennement.

Cette mission semble impossible pour le ministre de l'Education nationale, d'autant plus qu'il ne reste qu'un seul mois avant le rendez-vous. Sa volonté de remédier à ce problème crisogène qui mine le secteur depuis des années et ses intentions sont bonnes.

Il a annoncé plusieurs mesures qui entreront en vigueur à partir de l'année scolaire 2022-2023 à travers lesquelles le cartable allait être allégé, en l'occurrence la dotation progressive de près de 1600 écoles primaires à travers le pays en tablettes électroniques. L'opération va débuter le 16 août prochain, et l'ultimatum a été fixé par le ministre. L'opération de dotation des établissements scolaires concernés en tablettes électroniques devrait se faire avant le 9 septembre prochain, a- t-il insisté. La réussite de cette opération ne signifie pas la fin du défi. L'opération se heurte à un problème non des moindres. Nous avons plus de 19000 écoles réparties à travers le territoire national, et il faudrait surmonter les obstacles de sa généralisation, afin d'assurer un accès de tous les élèves à une éducation de qualité, sur le même pied d'égalité. La louable initiative n'est pas la seule engagée par la tutelle.

Il est prévu de doter des établissements scolaires d'armoires pour que les élèves puissent y laisser une partie des dizaines de livres et autant de cahiers qui vont avec. C'est ce qui ressort de la récente directive adressée par la direction de l'éducation de Guelma, aux responsables locaux, les invitants à participer à mettre en oeuvre ladite mesure. Une initiative louable à généraliser également pour éviter nos petits écoliers du mal de dos.

Annoncée en grande pompe ici et là, depuis des années par de nombreux responsables du secteur de l'éducation, cette mesure n'a pas été appliquée sur le terrain. Le choix des entreprises devant installer les casiers au niveau des écoles pose problème. Et le temps presse déjà. Plus le temps passe, et plus la situation pèse, sur le ministre le département, et les élèves. Tebboune avait pour rappel donné, en septembre 2021 des orientations fermes pour régler le problème du poids du cartable auquel il accorde une grande importance. Une année est passée, et rien de concret n'est visible pour l'instant.

Des milliers d'écoliers parcourent encore plusieurs kilomètres, pieds nus,pour rejoindre leurs écoles, à défaut de structures et de bus scolaires. Ces derniers qui vivent dans les zones d'ombre ont grand espoir de voir une partie de leurs problèmes s'améliorer. Le ministre a promis d'oeuvrer à porter le taux de couverture en cantines scolaires à 90% à la prochaine rentrée scolaire et à 100% fin 2022.