Une victoire symbolique! Elle est cependant incontestablement d'une portée politique exceptionnelle car elle remet la «question palestinienne» sous les feux de la rampe à un moment où la bande de Ghaza sous un blocus israélien féroce dépassant les conditions de vie du ghetto de Varsovie, subit les bombardements sauvages de l'aviation de l'Etat sioniste sous le regard d'une communauté internationale aphone. À peine émue par l'assassinat de dizaines de Palestiniens. L'initiative de la Fédération internationale de football tombe donc à point nommé pour rappeler le drâme de la Palestine. Celui de son peuple spolié de ses terres. Elle rétablit une vérité historique à travers le sport Roi qui a pour vertu de rapprocher les peuples et non les diviser. Il porte cette fois-ci la voix du peuple de Palestine qui n'est certes pas privé de la pratique du ballon rond, mais carrément d'un Etat. Le football a cette capacité de donner une visibilité aux causes justes, à celles des peuples en quête de liberté.

Ce fut le cas de l'inoubliable équipe du FLN historique (Front de Libération nationale) qui a porté haut et fort la voix de l'Algérie lors de la guerre de Libération nationale jusqu'à son indépendance retrouvée au bout de plus de sept longues années de lutte armée, soutenue par une diplomatie flamboyante qui a signé la fin de l'Empire colonial français. La Palestine connaîtra-t-elle pareil aboutissement? La FIFA a immanquablement exacerbé cette question qui demeure plus que jamais d'actualité. Cette petite bouffée d'oxygène qui ne fait pas perdre de vue que le combat sera rude et long, très long certainement, entretient incontestablement cette lueur d'espoir de voir un jour le peuple palestinien recouvrer sa souveraineté sur cette terre sacrée que lui ont léguée ses aïeux. Les médias israéliens sont sur le qui-vive, Israël s'étant sentie remise en cause. Que s'est-il passé au juste pour susciter un tel branle-bas de combat? Sous le titre «Le site de la FIFA pour la Coupe du monde ne répertorie pas Israël» The Times of Israël magazine en ligne israélien écrit: «Israël ne figure pas parmi la liste des pays du Moyen-Orient sur la page du site Internet de la FIFA fournissant des informations pour l'achat de forfaits en vue de la prochaine Coupe du monde au Qatar, qui se déroulera en novembre et décembre cette année.», soulignant qu' «en revanche, le menu déroulant comporte les '' territoires palestiniens occupés''». Une fois sélectionnée l'option «Asie et Moyen-Orient» à partir d'une mappemonde, un menu déroulant propose des noms de pays. Israël ne fait pas partie des dizaines de pays répertoriés, alors que les «territoires palestiniens occupés» le sont.

Israël n'est pas non plus répertorié dans la section européenne, avait relevé le site d'information Ynet qui avait livré la primeur de l'information le 10 août. «Lorsque les fans de football israéliens ont visité la section Offres de la Coupe du monde sur le site Web de la FIFA, ils ont remarqué que le nom d'«Israël» a été supprimé de la liste des noms de cette section à l'approche de la Coupe du monde de cette année, avait rapporté le journal sioniste Yediot Aharonot. Il faut rappeler que le Premier ministre par intérim de l'entité sioniste, Yair Lapid, avait écrit auparavant dans un message Twitter que les fans de football des territoires occupés pouvaient se rendre au Qatar pour vivre de près la Coupe du monde de football. Il ne s'attendait certainement pas à voir effacé le nom d'Israël du site de la FIFA. L'information a incontestablement été tenue sous le coude.

Israël, qui sur la carte de la Fédération internationale de football association n'a pas d'existence, si prompte à réagir, s'est muré dans le silence. Que pouvait-il faire d'autre,lui qui larguait pendant ce temps-là ses bombes assassines sur enfants, femmes et vieillards, une population pacifique, n'ayant que ses mains nues pour se défendre tout en comptant sur le Créateur, le Tout-Puissant pour sortir indemne de ce déluge de feu qui s'abat sur ses têtes. Silence, on tue. Pour la FTFA on verra après...