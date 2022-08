Le président de la République, Abdelmadjid, Tebboune, a rappelé la volonté de l'Etat de maintenir sa politique visant l'amélioration de la situation sociale des citoyens, en augmentant leurs salaires.

C'était lors de la rencontre avec la presse nationale, que le président Tebboune a fait cette annonce, qui concerne les salariés et les chômeurs.

Le président a réitéré son engagement à augmenter les salaires et l'allocation chômage.

Cette décision renseigne sur l'approche qui fait de l'État un facteur social au service des citoyens. À ce propos, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dit: «Je m'engage à revoir à la hausse les salaires et l'allocation chômage, notamment avec l'amélioration des recettes financières du pays», a-t-il affirmé.

Il s'agit d'un engagement, ce qui veut dire que cette mesure va entrer en vigueur prochainement. C'est une bonne nouvelle pour les couches les plus larges, concernées par cette démarche présidentielle.

Celle-ci va permettre aux Algériens de faire face aux difficultés de la vie quotidienne, sur le plan social.

Il a précisé, dans ce sens, que «ces décisions allaient être introduites dans le cadre de la loi de finances 2023 à travers l'augmentation du point indiciaire ou des salaires, directement à un niveau raisonnable» et d'ajouter «La possibilité d'augmenter les salaires à la faveur d'une seule décision ou de manière progressive tout au long de l'année et prendre des mesures précises pour qu'il n'y ait pas de distribution de la rente qui contribuerait à la création de l'inflation», a-t-il asséné.

Cette décision consistant à augmenter les salaires et l'allocation chômage est justifiée par le président Tebboune qui a expliqué que «les capacités dont dispose l'Algérie lui permettent de rehausser, à moyen terme, la valeur du dinar», a-t-il mentionné.

Tout compte fait, l'année 2023 sera caractérisée par une situation financière renforcée par l'embellie émanant des recettes des hydrocarbures.

Cette donne, qui connaît un développement croissant au niveau international, va permettre à l'Algérie de s'orienter vers les équilibres économiques et sociaux, qui constituent le véritable défi pour l'Etat.

Les augmentations salariales vont affecter positivement le front social, cela va traduire l'esprit et la lettre d'un dialogue social responsable entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.

L'Algérie va faire de cet atout un moyen d'accélérer les changements sur le plan social et concevoir une nouvelle approche efficace quant à la relance de l'appareil économique, comme seule garantie à même de maintenir le cap en matière d'augmentation des salaires et l'amélioration de la vie quotidienne du citoyen.

La rente pétrolière de développement doit être exploitée comme levier d'une économie et d'une industrie nationale, selon les normes inhérentes au développement autonome? loin de la dépendance à l'économie étrangère et de la culture rentière. Tel est le défi de la nouvelle Algérie.