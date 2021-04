Le 5e Salon de la filière datte, auquel participent 13 exposants, a été inauguré, hier matin, par le secrétaire général du ministère du Commerce, Redouane Allili, aux côtés duquel se trouvait Ouahiba Bahloul, directrice de la Caci (Chambre algérienne du commerce et de l'Industrie) ainsi que nombre de représentants diplomatiques et personnalités du monde économique et des affaires. Cette nouvelle édition de deux jours du «Sidabtech» (Salon international de la datte de Biskra et technologie), est dédiée à la «Filière datte, potentiels d'exportation et de transformation». Ce sont là des créneaux prometteurs bénéficiant de l'extension des technologies d'accompagnement et de transformation.

Le «Sidabtech», qui a fermé ses portes, hier, organisé à Alger par la Caci au Palais consulaire, présente une des voies qui promettent de grandes avancées dans le domaine car l'extension sur les technologies d'accompagnement et de transformation de la datte font de lui «un rendez-vous intéressant à plus d'un titre, aussi bien pour les agriculteurs en amont, que pour les industriels de la transformation» en aval, relève la Caci. À cet effet, le salon reçoit des opérateurs présentant un savoir-faire certain en matière de promotion de la datte algérienne à l'international, ainsi qu'une panoplie de produits dérivés de qualité, extraits du fruit lui-même et de ses résidus.

Simultanément, deux forums ont été programmés. L'un, qui s'est tenu hier mercredi et concernant l'exportation, a été animé par des spécialistes dans la filière, ajoute-t-on et expliquant qu'ils ont mis l'accent sur «les acquis et les innombrables possibilités qu'offre ce miraculeux fruit qu'est la datte».

La Caci avait informé que le second forum «transformation» se tiendrait aujourd'hui, jeudi 8 avril, avec au programme la «Transformation de la datte».

L'objectif premier de ce salon est d'organiser une rencontre entre les différents intervenants dans le domaine de la datte dont, notamment les producteurs, distributeurs, exportateurs, agronomes, industriels, banquiers et pouvoirs publics dans le but d'exploiter les opportunités d'affaires et d'investissement dans ce domaine. Il s'agit aussi de «susciter l'investissement dans la valorisation et la transformation de la datte pour promouvoir la production, le commerce et l'exportation de la datte algérienne».

L'Algérie est classée parmi les principaux pays producteurs de dattes, 4ème rang mondial assurant 14% de la production avec un taux qui connaît une croissance continue passant de 600 096 tonnes en 2012 à environ 1,1 million/t. (chiffres de 2017) toutes variétés confondues, dont 3% seulement sont exportées. Néanmoins, seulement 54 variétés, parmi les 360 variétés existantes, sont mises sur les marchés national et international principalement la «fameuse» Deglet Nour et la Degla beida.

Durant ces dernières années, des efforts considérables ont été consentis en matière de transformation, à travers les investissements et la création d'usines modernes spécialisées dans la transformation.

Il est regrettable que plusieurs entraves freinent, aujourd'hui, l'exportation de la datte, dont sont cités «la certification, le manque des terminaux frigorifiques, la logistique, les délais trop longs de livraison par bateaux, alors que le recours à des avions-cargos revient trop cher.»

Cependant, la production de la datte a connu une hausse remarquable, ces dernières années, mais l'exportation de ce produit des oasis n'a pas encore atteint les objectifs escomptés, notamment pour les variétés «Deglet Nour», «Beida» et «Ghars», qui jouissent d'une réputation mondiale et de qualité exemplaire.