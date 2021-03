«Le danger n'est pas totalement écarté. Les gestes barrières doivent être appliqués encore.» Ces propos sont ceux du coordinateur de wilaya de la Sama qui a organisé, hier, une journée de réflexion et d'évaluation sur la Covid-19 et les campagnes de vaccination. La journée qui a vu la participation d'un nombre appréciable de spécialistes, de paramédicaux et d'administrateurs des services de santé s'est voulue d'abord, une halte pour évaluer le travail entrepris pendant presque une année d'une guerre à outrance contre cette pandémie qui a affecté le monde dans sa globalité et l'Algérie en particulier. Le directeur de l'institut Pasteur devait honorer de sa présence cette journée de réflexion et d'évaluation. La lutte entreprise par les pouvoirs publics contre la propagation du virus a donné des résultats plus que probants et malgré la difficulté, le secteur de la santé a pu contenir l'épidémie et éviter sa propagation. Cet effort a coûté la vie à plusieurs cadres du secteur qui ont, au péril de leurs vies, entrepris la lutte et freiné au maximum la pandémie. Lors de cette rencontre organisée par la Sama au niveau de l'Institut national de la formation professionnelle Saïki du chef-lieu de la wilaya de Bouira, les présents ont tenu à rendre un hommage particulier aux professeurs, médecins, paramédicaux, ambulanciers... qui ont payé de leurs vies leur détermination à se dresser devant ce virus meurtrier. S'agissant de Bouira et selon les rapports, la mise en place d'un dispositif précoce a permis une maîtrise de la situation tout au long de cette longue année de la Covid-19. L'EPH Mohamed- Boudiaf a su répondre présent à la sollicitation en réquisitionnant plusieurs services et des équipes médicales mobilisées de jour comme de nuit pour contrecarrer la pandémie. Devant l'avancée de plus en plus forte, la wilaya a ouvert des services au niveau des cinq établissements hospitaliers de la wilaya que sont Sour El Ghozlane, Aïn Bessem, M'Chedallah, Lakhdaria et Bouira. Grâce à la détermination des personnels, mais aussi à une mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation, aux aides consenties par des bienfaiteurs, le combat a été gagné malgré le nombre assez important de décès, une cinquantaine au total. La Sama, qui a été au front tout au long de l'année avec des actions de sensibilisation, des opérations de distribution de bavettes, du gel hydro-alcoolique, des cours en direction des écoliers, continue à occuper le terrain et appelle à maintenir la vigilance et à continuer à appliquer les gestes barrières qui demeurent le moyen le plus efficace pour freiner la propagation. Concernant la vaccination et à l'instar du reste du pays, la wilaya a bénéficié d'une quantité de vaccins. Un planning dûment étudié est mis en place avec la priorisation pour les plus âgés, les personnes atteintes de maladies chroniques. à ce jour aucun cas vacciné n'a souffert d'un rejet ou d'une complication. Même si l'arrivée de l'été est un répit, les participants ont unanimement conseillé de continuer à prendre des mesures préventives pour éviter une probable variante de ce virus qui a mis à genoux le monde entier.