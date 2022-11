La clémentine greffée à Oran, très précisément à Misserghine, est internationalisée. Pour preuve, les Américains du Texas sont de plus attirés par cette orange ayant une importante valeur nutritionnelle compte tenu de sa richesse en matière vitaminée, notamment les substances contribuant au renforcement du système immunitaire de l'organisme. «De nombreux Américains du Texas ont manifesté leur volonté d'établir des liens avec les Oranais dans le cadre de partenariats et d'échanges d'expériences, notamment dans le cadre des techniques agricoles outre le développement de cette filière», a indiqué le président du conseil interprofessionnel spécialisé dans la production des agrumes et des oranges, Mohamed Derbal. Un intérêt remontant au mois de janvier dernier lorsqu'une délégation d'une quinzaine d'investisseurs américains a visité les projets agricoles à travers les communes de Oued Tlélat et Misserghine. Depuis, les agrumes de Misserghine sont au centre d'intérêt des investisseurs du pays de l'Oncle Sam. Sur un autre plan, le même responsable a annoncé «la création d'une pépinière dédiée exclusivement à la production des différentes variétés d'agrumes dont le citron», annonçant par la même «la participation des producteurs algériens dans les prochaines manifestations économiques devant se tenir dans des pays africains, notamment en Mauritanie, Sénégal et Côte d'Ivoire». «L'objectif est de faire valoir la production nationale», a expliqué la même source. Par ailleurs, la filière des agrumes d'Oran sera renforcée par la réalisation d'une unité de transformation d'extrait de fruit d'orange. «Il s'agit d'une première unité de son genre à réaliser au niveau de la wilaya», a-t-on indiqué à l'occasion du Salon international de l'agriculture. Ce projet est l'oeuvre de l'association «Clémentine Misserghine», affiliée au Conseil interprofessionnel de la filière agrumiculture de la wilaya. Un projet devant être concrétisé au niveau de la ferme «Colonel Lotfi» dans la commune de Misserghine.

La création de cette unité vient répondre aux besoins du marché de l'extrait de fruit d'orange actuellement importé d'autant que la production de cet agrume a enregistré un excédent s'élevant à 6.000 quintaux la saison dernière. Cette situation a obligé les producteurs à commercialiser une partie de cette quantité à une usine de transformation de jus d'agrumes à Sidi Bel-Abbes et une autre dans la région Est du pays, selon M. Derbal.

La superficie des agrumes s'étend dans la wilaya d'Oran sur 310 hectares, répartis,notamment dans les régions de Misserghine et Boutlélis, alors que la quantité produite l'année dernière a atteint 45.000 qx de différentes variétés d'orange. La wilaya dispose également d'une pépinière produisant diverses espèces d'agrumes dont le citron doux, a-t-on ajouté. Ce qui n' a pas empêché le Conseil agricole interprofessionnel, représenté par la filière des agrumes, de solliciter les pouvoirs publics pour leur accorder «des autorisations exceptionnelles pour le fonçage des puits», histoire de faire face à toute éventuelle, sécheresse et de sauver une production qui s'annonce faible. En raison de la faible pluviométrie et le manque d'arrosage de ces arbres fruitiers, plusieurs producteurs ont été contraints d'abandonner leur activité. D'ailleurs, ont-ils expliqué, «la superficie dédiée à cette filière a été amplement réduite et rétrécie ces dernières années», passant de 900 ha à 310 hA. Le refus d'autorisation de fonçage par l'administration est motivée par la crainte de «détournement de cette eau souterraine à des fins autres que l'arrosage». Un refus « justifié» par le fait que la région de Misserghine est classée dans la zone rouge et que tout fonçage est synonyme d'épuisement de la nappe phréatique.

Un argument rejeté par les agriculteurs qui soutiennent qu'un seul puits ne suffira pas à l'arrosage d'une superficie de 150 ha d'orangers. Tout un dilemme. Pourtant, la région de Misserghine est dotée de huit puits de substitution, mais inexploitables depuis plus de 7 longues années, a-t-on déploré.