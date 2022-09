L'adhésion de l'Algérie aux Brics, comprenant les principales économies émergentes que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, n'est plus qu'une question de temps. Après la Russie, c'est au tour de la Chine de donner son «quitus» à l'adhésion de l'Algérie.

La Chine est favorable. Elle affiche même son soutien à la démarche de l'Algérie. «La Chine soutient l'Algérie dans son rôle de président tournant de la Ligue arabe et dans la bonne tenue du Sommet arabe et accueille favorablement son adhésion à la famille des Brics», a indiqué le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, cité, hier, par l'agence Chine Nouvelle, à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de la diplomatie chinoise a également souligné que l'Algérie est un «grand pays en développement» et un «représentant des économies émergentes». En effet, dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle, l'ambassade de Chine en Algérie a révélé que le ministre des Affaires étrangères, conseiller de l'État chinois, Wang Yi, a salué la volonté de l'Algérie d'intégrer les Brics. « La Chine souhaite la bienvenue à l'Algérie aux Brics», note le communiqué citant le ministre Wang Yi.

Le chef de la diplomatie chinoise a déclaré, par ailleurs, que son pays était «disposé à travailler avec l'Algérie pour jouer un rôle constructif dans la réalisation de la paix mondiale et du développement». À cette occasion, le ministre chinois s'est dit convaincu du rôle positif de l'Algérie à la tête de la présidence tournante de la Ligue des États arabes et du succès du prochain Sommet arabe prévu à Alger. En outre, les chefs de la diplomatie des deux pays ont réaffirmé leur détermination à intensifier la coopération dans le cadre de l'initiative «la Ceinture et la route» pour la concrétisation des grands projets nationaux initiés par le président Tebboune et qui sont à même de booster l'économie nationale, tout en poursuivant l'action diplomatique, conformément au principe d'entraide et de soutien mutuel, notamment lorsqu'il s'agit de questions et d'intérêts fondamentaux pour chacun des deux pays. Pour rappel, samedi, lors de l'ouverture des travaux de la rencontre gouvernement-walis, le président Tebboune a affirmé que l'Algérie avait pour objectif le développement du produit intérieur de manière à pouvoir adhérer aux Brics. «Nous nous préparons dans ce sens», a-t-il indiqué. Une adhésion à laquelle la Russie ne s'opposait pas, selon les déclarations de l'ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev. «La Russie n'a aucune objection au désir de l'Algérie de rejoindre le groupe Brics, et le président Tebboune a écrit au président Poutine à ce sujet», a déclaré le diplomate russe lors d'une conférence de presse au siège de l'ambassade de Russie en Algérie. Une volonté réaffirmée lors des entretiens entre Ramtane Lamamra et son homologue russe, Sergueï Lavrov en marge des travaux de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Dans la foulée, le chef de la diplomatie russe a insisté de nouveau sur l'invitation adressée au président Abdelmadjid Tebboune par son homologue russe, Vladimir Poutine pour effectuer une visite officielle à Moscou. Une invitation réitérée par Vladimir Poutine lors d'un échange téléphonique, en juillet dernier, avec le président Tebboune. À cette occasion, «le président russe a renouvelé son invitation à effectuer une visite en Russie au président Tebboune qui l'a acceptée en le remerciant, tout en convenant d'en fixer la date ultérieurement», indiquait un communiqué de la présidence de la République.. Sollicité avec insistance, à quatre reprises par son homologue russe, la prochaine «visite de Abdelmadjid Tebboune, à Moscou, servira de signal fort quant à la qualité des relations entre les deux pays et de catalyseur pour conforter la coopération économique entre Alger et Moscou». Une opportunité de signer le nouvel accord de coopération. Un document devant remplacer celui signé en 2001 entre l'Algérie et la Russie.