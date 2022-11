La Slovénie signera, la semaine prochaine, un accord sur l'achat de gaz naturel algérien lors d'une visite des ministres des Affaires étrangères, Tanja Fajon et de l'Infrastructure, Bojan Kumer à Alger, a annoncé, hier, le Premier ministre slovène, Rober Golob. L'accord a été finalisé et paraphé, a-t-il révélé. Le contrat sera signé mardi prochain entre le plus grand négociant en gaz slovène, Geoplin, et la société pétrolière et gazière, Sonatrach, a précisé Robert Golob. À cette occasion, Tanja Fajon et Bojan Kumer signeront un mémorandum sur la future coopération énergétique avec l'Algérie. Le gaz atteindra la Slovénie via des gazoducs traversant la Tunisie et l'Italie, entrant dans le pays à Vrtojba, à l'Ouest. La visite, à Alger, de Tanja Fajon sera mise à profit afin d'ouvrir une ambassade slovène en Algérie. Une décision prise lors de la dernière visite, à Ljubljana par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali, qui avait été reçu par le président slovène, Borut Pahor. Le contrat pour les trois prochaines années prévoit l'achat d'environ 300 millions de mètres cubes de gaz naturel par an, soit environ un tiers de la consommation annuelle actuelle de la Slovénie. Sur un autre registre, Sonatrach a exprimé sa volonté d'investir, prochainement, dans le secteur pétrolier soudanais et de bénéficier de la volonté du Soudan d'ouvrir l'investissement aux entreprises étrangères. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère soudanais de l'Énergie et du Pétrole, rendu public, hier, en marge d'une réunion ayant regroupé le ministre soudanais, l'ingénieur Mohammed Abdullah Mahmoud, une délégation de la firme pétrolière, accompagnée de l'ambassadeur d'Algérie à Khartoum, Mourad Issaâd. Une initiative saluée par le ministre soudanais de l'Énergie et du Pétrole, tout en soulignant que «l'entrée de Sonatrach boostera la coopération bilatérale et apportera son expertise dans la recherche, l'exploration et la production». Cette rencontre fait suite à celle tenue en avril dernier. Le ministre soudanais avait, alors, souligné la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience algérienne dans le domaine du gaz et du renforcement des capacités. Ainsi après la Libye, le Niger, la Mauritanie et le Mali, Sonatrach s'implantera au Soudan, d'autant que Sonatrach et son partenaire italien, ENI, ont annoncé, lundi, l'entrée en production d'un nouveau champ pétrolier dans le sud du pays. Il s'agit du champ Hdle/Hdls situé dans le périmètre de Zemlet El Arbi (Bassin de Berkine), à près de 300 km au sud-est de Hassi Messaoud, la plus ancienne zone pétrolière et gazière du pays. «La mise en production de ce champ est intervenue en octobre 2022, soit sept mois seulement après sa mise en évidence par le 1er puits d'exploration (Hdle-1) et ce, grâce à un développement en mode accéléré (Fast-Track)», a précisé un communiqué de Sonatarch. Selon la même source, ce «champ produit actuellement 10 000 bep (baril équivalent pétrole) par jour». «Une augmentation du niveau de production est attendue à travers la mise en oeuvre d'un plan de développement accéléré, qui prévoit, notamment, le forage de nouveaux puits en 2023, permettant ainsi d'atteindre un potentiel de production de l'ordre de 17 000 bep par jour», a fait savoir Sonatrach.