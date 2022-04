Poursuivant son cycle de consultations, conjointement avec les différents représentants du patronat et des partenaires économiques, le Premier ministre a reçu, durant l'après-midi de jeudi écoulé, une délégation de la Confédération du patronat citoyen Capc. Cette rencontre fait suite à celles consacrées aux membres de la Confédération des industriels et des producteurs algériens Cipa, et à ceux du Conseil du renouveau économique algérien Crea, qui ont été également reçus par le Premier ministre dans le cadre de ce cycle de consultations socio-économiques, autour des enjeux liés à la relance et à la diversification de l'économie nationale. Pour les opérateurs et les patrons d'entreprises, ces rencontres sont une aubaine supplémentaire de reprendre langue avec le gouvernement, à défaut de relancer le dialogue social au sein de la tripartite ou du contrat social. Il convient de préciser que c'est la première fois que le gouvernement prend contact, officiellement, avec le patronat, depuis la fameuse Conférence nationale sur la relance industrielle et les recommandations qui en ont résulté. Durant ces trois rencontres, le Premier ministre a affiché la disponibilité et l'engagement du gouvernement à «accompagner les partenaires économiques sérieux», et «à oeuvrer avec les opérateurs économiques en vue d'atteindre l'autosuffisance, de diversifier l'économie nationale et de promouvoir les exportations».

Pour leur part, les opérateurs économiques et les patrons d'entreprises ne sont pas allés à cette rencontre les mains vides. C'est le cas de la délégation de Capc, conduite par son président Sami Agli, qui a rendu public un communiqué concernant les aspects relatifs à cette rencontre au Palais du gouvernement. Après un exposé exhaustif des contributions et études économiques formulées par le Capc, le Premier ministre a été destinataire de cinq documents portant études et propositions de la confédération. Il s'agit d'une étude portant sur la sécurité et la souveraineté alimentaire, le livre blanc sur l'économie nationale, une contribution autour de la stratégie énergétique et de transition énergétique, une contribution au sujet de l'investissement et le foncier agricole et un recueil de 62 propositions sur la relance économique.

Les membres de la délégation de la Capc, comprenant les présidents des commissions de l'Industrie, du numérique, de l'emballage et des relations entre l'université et l'entreprise, a abordé plusieurs aspects relatifs au Code de l'investissement, la réforme sur la monnaie et le système bancaire, le foncier industriel, l'encouragement des exportations et l'accompagnement des exportateurs, le financement des projets d'investissements par les banques, la pression fiscale et la nécessaire réforme du système fiscal et des impôts. L'un des points focaux de la rencontre, soulevé avec le Premier ministre, aura été, sans doute,celui des effets pervers du commerce informel. Pour les membres de la Capc, «le marché informel représente un danger réel pour l'économie nationale», estime le communiqué de la confédération. Pour la délégation de la Capc, il est grand temps de «trouver les mécanismes subtils et légaux pour drainer les flux circulant dans le commerce informel».

Pour sa part, le Premier ministre a rassuré les opérateurs quant à la prise en charge des doléances des opérateurs économiques, annonçant la prochaine promulgation du Code de l'investissement et celui de la réforme bancaire et monétaire, rapporte le communiqué de la Capc. Pour sa part, Sami Agli a réitéré l'engagement de sa confédération à accompagner les efforts du gouvernement et à soutenir les réformes engagées dans le sillage des engagements économiques du président de la République, estimant que la relance et la diversification de l'économie est l'affaire de tous.