«El Djazaïr Beauty», thème d'un salon élégant et attractif, est une exposition commerciale destinée aux professionnels du secteur de «la beauté, des soins et de la parapharmacie», qui se déroule depuis jeudi, à Alger, à l'Eshra, l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration de Aïn Benian (Alger).

Cet évènement rassemble, pour la première fois, et ce, trois jours durant, quelque 23 exposants dont nombre de fabricants, fournisseurs et acheteurs de produits dans les secteurs de l'esthétique et des soins, notamment celui du vaste domaine des cosmétiques, ainsi que les soins personnels, la chirurgie esthétique, les soins des cheveux et les ingrédients y afférents.

Cette expo-vente vise, désormais, à devenir un RDV annuel pour l'industrie algérienne et mondiale de la beauté. Le secteur algérien ambitionne de conquérir notamment le secteur africain à travers la Zeclaf (zone de libre-échange africaine), marché qui recèle 1,2 milliard de clients potentiels. Elle réunit les représentants de tous les secteurs de la beauté et des soins. Ce salon met l'accent sur le partage d'un savoir-faire en matière de nouveaux produits et de nouvelles technologies, dans le domaine de la beauté féminine en particulier. Ainsi, jeudi dernier, premier jour du salon, une présentation de «Biosource». Cette intervention a été faite sur le thème «Comment se lancer dans le domaine de la beauté?».

L'Anade a, de son côté, exposé sur «My Healthy Life» présenté par le docteur Naïma Moulaï, avant d'être suivi de la présentation d'une réflexion sur «le succès de l'échec», par Abdelghani Fekhar. Vendredi, les thèmes «Pourquoi se complémenter?» par le docteur Fatima-Zahra Meslouh, étaient programmés, tout comme «La routine skin care» et «La dermatologie esthétique», par le docteur Atika Altubor qui s'est étalée sur «l'importance des produits naturels dans le domaine de la beauté».

La «perte de poids» a été présentée par Djalil Merazka, suivi d'une intervention de la spécialiste des solutions capillaires liées à l'alopécie, Aïcha Amrouche.