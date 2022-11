Les Palestiniens ont célébré le 34ème anniversaire de la proclamation de leur État le 15 novembre sans qu'il n'y ait de voix discordante. L'Algérie initiatrice de la Conférence d'unification des rangs palestiniens, tenue du 11 au 13 octobre à Alger, couronnée par la signature de la «Déclaration d'Alger» a été à l'origine de cette union sacrée retrouvée. Un rôle souligné par l'ambassadeur de l'État de Palestine à Alger. La célébration de cet anniversaire offrait l'opportunité de mettre en avant l'immense succès réalisé par l'Algérie à la Conférence d'unification des rangs pour l'unité nationale palestinienne, tenue à Alger à la mi-octobre, a déclaré Fayez Mohamed Mahmoud Abu Aita qui a salué les efforts du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour sa tenue en Algérie, lesquels efforts ont permis d'unifier les factions palestiniennes. Il faut rappeler que c'est le 6 décembre 2021 que le chef de l'État avait annoncé l'organisation d'une Conférence unificatrice des factions palestiniennes qui devait se tenir dans la capitale algérienne. «Dans le cadre des efforts de l'Algérie visant le renforcement des rangs palestiniens à travers la consécration de l'unité palestinienne, je me suis engagé après l'aval du Président Abou Mazen, à réunir tous les belligérants palestiniens dans les plus brefs délais à Alger» avait déclaré Abdelmadjid Tebboune lors d'une Conférence de presse conjointe avec son homologue palestinien, Mahmoud Abbas, au siège de la présidence de la République. À l'issue de sa rencontre avec le président de la République en marge de sa visite d'État en Algérie, du 5 au 7 décembre 2021, le Président palestinien «s'était félicité de tous les efforts de l'Algérie visant à renforcer l'unité palestinienne». Un sommet des factions palestiniennes constituera «un apport d'autant plus qualitatif que l'Algérie est connue pour les résultats positifs de toutes les démarches qu'elle entreprend» avait souligné de son côté Zaki Abbas, membre du Comité central du mouvement Fatah. Le porte-parole du mouvement Fatah, Hussein Hamail, a affirmé pour sa part que son organisation «accueille à bras ouverts toute initiative susceptible de mettre fin à la discorde palestinienne et concrétiser la réconciliation», soulignant que cette initiative du Président algérien intervient au moment où la cause palestinienne traverse une conjoncture délicate. Toute action qui converge vers la réconciliation est la bienvenue, a-t-il ajouté. «Nous saluons hautement la position historique de l'Algérie, peuple et gouvernement, en faveur du peuple palestinien, sa cause juste et son droit à la résistance et la liberté», a indiqué dans un communiqué le Mouvement Hamas. Le Front de libération palestinienne a salué l'initiative de l'Algérie tout en exprimant «ses remerciements et sa gratitude pour le pays du million et demi-million de martyrs pour ses positions immuables en faveur de la cause palestinienne dans les fora arabes et internationaux». Toutes les factions palestiniennes ont abondé dans le même sens, saluant l'initiative algérienne qui devait signer leurs retrouvailles. Pari tenu. Auréolé d'un succès éclatant, il a été qualifié d'historique. La question palestinienne portée, à bout de bras, par l'Algérie se retrouvera, près de trois semaines plus tard, au coeur du 31ème Sommet arabe qui s'est tenu les 1er et 2 novembre à Alger. L'Algérie «a consenti de grands efforts pour en faire un sommet palestinien par excellence. Ses premières décisions ont d'ailleurs été la réaffirmation de la centralité de la cause palestinienne dans le monde arabo-musulman, la création de comités de soutien à El-Qods et l'appui à la démarche de la Palestine pour devenir un membre à part entière des Nations unies» a souligné l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie. La proclamation de l'État de Palestine se voulait «un message de paix des Palestiniens adressé au monde entier, pour affirmer leur volonté de vivre en paix sur une partie de la terre sainte de Palestine, sur les frontières du 4 juin 1967 avec El-Qods comme capitale, dans le respect des principes de l'ONU et de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des principes du non-alignement», a indiqué de son côté le représentant du mouvement Fatah en Algérie, Youssef Abed. Il faut rappeler que c'est le 15 novembre 1988, au Palais des Nations, au Club des Pins (Alger), lors de la tenue du Conseil national de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), que l'emblématique, défunt, président Yasser Arafat avait proclamé la création d'un État palestinien indépendant avec El-Qods Al-Charif comme capitale.