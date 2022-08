Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, le ministre des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg, Jean Asselborn. Selon un communiqué de la présidence de la République, l'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du directeur du cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khelaf. Le chef de la diplomatie luxembourgeoise effectue une visite d'État officielle de deux jours en Algérie. À l'issue des entretiens entre Ramtane Lamamra et Jean Asselborn les deux parties ont signé deux accords de coopération. Le premier porte sur l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre l'Algérie et le Luxembourg. À ce sujet, le ministre des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg a fait état de l'importance de l'ouverture «d'une ligne aérienne directe entre le Luxembourg et Alger» qui serait bénéfique pour les deux pays. Le second d'ordre politique. Tout en se félicitant de la signature de ces deux accords, Ramtane Lamamra a émis le voeu de voir se conclure prochainement d'autres accords, compte tenu de la volonté des deux pays amis de consolider et développer leurs relations bilatérales de manière à ce qu'elles reflètent les liens d'amitié qui les unissent, et de la convergence de vues concernant nombre de questions d'intérêt commun. Tout en rappelant que «les relations algéro-luxembourgeoises étaient anciennes et prometteuses, le chef de la diplomatie algérienne a relevé que «les débats qui ont eu lieu, aujourd'hui, sont de nature à renforcer les relations bilatérales», soulignant que «ces discussions devront jeter les fondements d'une relation répondant aux exigences de l'amitié et de la franchise entre les pays amis». De son côté, Jean Asselborn a affirmé que « cet accord serait amené à être développé à l'avenir». D'autant, a relevé Ramtane Lamamra, que les deux pays «partagent la même vision en matière de candidatures dans les domaines de la diplomatie multilatérale». Abordant les questions internationales, Ramtane Lamamra a affirmé que «nous demeurons convaincus que les principes du droit international doivent être appliqués partout et à tout moment, et notre soutien aux Nations unies et à la diplomatie multilatérale est un principe absolu pour l'Algérie, applicable à tous les conflits dans le monde». Réaffirmant la position de l'Algérie, Ramtane Lamamra ajoutera: «J'espère que nous serons tous en faveur d'une solution légitime, conforme au droit international contemporain, dans le traitement des causes palestinienne, sahraouie ou autres.» À ce sujet, le ministre luxembourgeois a révélé s'être mis d'accord avec son homologue algérien pour «promouvoir le multilatéralisme» et tout ce qui est en rapport avec le droit international et la coopération sur la base de la charte des Nations unies. Dans le même ordre d'idées, il réaffirmera la volonté de l'Union européenne (UE) d'appuyer les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura pour parvenir à une solution politique à ce conflit. Un autre camouflet pour le Makhzen. «En tant qu'Européen, on va tout faire pour appuyer De Mistura dans sa mission onusienne pour trouver une solution qui serait la bienvenue», a-t-il déclaré, soulignant une convergence de vues avec l'Algérie «pour avancer sur la base du respect du droit international».