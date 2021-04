Dans sa phase la plus délicate, la course aux élections législatives est marquée par un chamboulement presque prévisible de la configuration de la nouvelle scène politique. Entre boycott de la majorité des partis de l'opposition, le recul des démocrates, la chute des anciens ténors, et le maintien des positions des formations du courant islamiste, les indépendants et la société civile se distinguent et s'imposent comme acteurs potentiels. À ce titre, le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, qui maintient son appel à la réussite de ce rendez vous électoral, a tenu à souligner, ven- dredi, depuis Biskra, que «la complémentarité de la société civile et des partis politiques constitue une garantie pouvant aboutir à l'amélioration de la situation du pays, avec la mobilisation des conditions essentielles, dont l'organisation d'élections en présence de l'Autorité nationale indépendante des élections, qui en assure l'impartialité». Une reconnaissance qui tend à valoriser l'ouverture et la considération faites aux jeunes et à la société civile à travers un soutien indéfectible du président de la République, dans l'espoir de voir naître une synergie entre les acteurs politiques, essentiellement destinée à faire entendre la parole du peuple. Dans ce sens, Ghouini n'a pas manqué de mettre en avant les acquis obtenus durant cette période difficile, insistant sur le fait que «l'Algérie a franchi une nouvelle étape avec une nouvelle Constitution et une forte volonté politique. Il est nécessaire de faire valoir la volonté populaire et d'écouter le peuple qui plébiscite, en fonction de ses convictions, ceux qu'il considère aptes à le représenter, consacrant ainsi une pratique démocratique saine, dans le cadre d'un processus électoral d'où émerger ont de véritables entités politiques et qui mettront fin à l'image d'élus corrompus». Il faut dire, que l'image, peu reluisante et fallacieuse que présentait la scène politique durant ces dernières décennies, n'a réussi à duper personne, du simple fait que les artifices utilisés par les formations qui obéissent à la voix de leurs maîtres, n'avaient rien d'ingénieux, notamment lorsque les meetings étaient présidés par un cadre, ou quand le discours officiel était à des années lumière de la réalité vécue par le peuple.