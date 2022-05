Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers la cause palestinienne, réitérant le soutien «indéfectible et inconditionnel» de l'Algérie au peuple palestinien jusqu'à «l'établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale» indique, hier, dans un communiqué l'instance parlementaire. Salah Goudjil a, également, remis en cause la capacité de la communauté internationale à protéger les peuples opprimés et à imposer la légitimité internationale pour tous. Dans un message lu en son nom par le président du groupe parlementaire du tiers présidentiel, Saâd Arous, en sa qualité de représentant du président du Conseil de la nation, à l'ouverture de la 3e Conférence extraordinaire de l'Union interparlementaire arabe qui se tient au Caire sous le thème «La mosquée d'Al-Aqsa et les Lieux saints musulmans et chrétiens: notre première priorité», le deuxième homme de l'Etat a souligné que la question palestinienne est une «question de décolonisation». Une question devant interpeller «toute la communauté internationale». Renouvelant la position ferme de l'Algérie envers la cause arabe, Salah Goudjil a rappelé, à cet égard, l'engagement du Président Tebboune, en faveur de la cause palestinienne. Un engagement renouvelé à travers l'appel du chef de l'Etat aux Nations unies et au Conseil de sécurité à l'impérative cessation des agressions de l'occupant sioniste contre Al-Aqsa et la protection des Palestiniens contre la répression. Dans son appel, Abdelmadjid Tebboune a qualifié les agressions de l'occupation contre Al-Aqsa et sa violence contre les fidèles sans défense, de «violations systématiques des droits de l'homme et des libertés fondamentales». Dans son allocution, Salah Goudjil a rappelé les propos tenus par le président de la République Abdelmadjid Tebboune dans sa lettre adressée au secrétaire général de l'ONU. «Ces développements graves, qui surviennent dans un contexte international tendu, exacerbent l'instabilité dans la région du Moyen-Orient et entravent davantage la perspective d'une solution juste et définitive à la question palestinienne. Ces pratiques récurrentes qui reviennent chaque année durant le mois sacré de Ramadhan révèlent la répression exercée par l'occupation sur les civils palestiniens qui, par leur résistance et leurs sacrifices, imposent le respect», a écrit le président de la République dans une lettre adressée à Antonio Guterres. Réitérant l'appel du Président Tebboune à «l'unification des rangs et la réalisation de la réconciliation nationale palestinienne», Salah Goudjil a exhorté les Palestiniens à «s'inspirer de Révolution algérienne». Insistant sur la nécessaire «unification du rang arabe», Salah Goudjil a mis en garde contre les «décisions individuelles qui nuisent à la crédibilité de la position arabe» et «brouillent la position internationale à l'égard de la question palestinienne en général et de la question d'El-Qods et d'Al-Aqsa en particulier».