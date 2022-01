Un groupe de 44 professionnels, représentant sept grandes entreprises américaines, est arrivé, hier, en Algérie pour y séjourner jusqu'au 25 janvier prochain. Spécialisée dans les métiers de l'agriculture, la délégation US se rendra dans de nombreuses régions du pays. Le Conseil d'affaires algéro-américain (Usabc), qui organise cette visite en collaboration avec l'ambassade d'Algérie à Washington, a identifié neuf wilayas du pays. Il s'agit d'Oran, Mostaganem, Mascara, Annaba, Souk Ahras, Guelma, Khenchela, El Oued et Hassi Messaoud. La principale raison de la mission est de monter des projets algéro-américains. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'initiative est prise par l'Usabac. Dans le milieu des années 2010, une même opération a été réalisée, qui a débouché sur des contrats de réalisation d'immenses complexes agricoles de plusieurs dizaines de milliers d'hectares à Adrar, notamment. L'expérience, très critiquée par des spécialistes algériens, a tourné court pour, disait-on à l'époque, une histoire d'absence de savoir-faire du partenaire américain. L'Usabc qui était l'un des initiateurs de cette opération doit en avoir tiré des enseignements, dans le choix des entreprises américaines devant contracter des partenariats avec leurs homologues algériennes. Pour ce «US agriculture road show to Algeria 2022», de grosses cylindrées ont été conviées. Agri International spécialisée dans les solutions agricoles clés en main, la société Roberts International Agricultural Development, LLC qui active dans la production laitière et dans la construction de parcs d'engraissement de bovins de boucherie, et Texas Biotechnology Inc, ayant développé une gamme de produits de bio-régénération des sols. tout ce beau monde répond à chaque étape du processus agricole et est également porteur de solutions à des problèmes qui se posent déjà en Algérie. À ce panel, visiblement très riche en expertise, la délégation «regorge» de savoir-faire assez pointus pour régler les insuffisances de l'agriculture algérienne. C'est ainsi que la société Five-G Consulting Inc. qui propose l'expertise de ses ingénieurs dans la planification d'installations de fermes laitières, ou encore Reinke qui propose, notamment, des solutions d'irrigation, sont dans cette «délégation de rêve» que propose l'Usabc aux opérateurs algériens. L'objectif est on ne peut plus clair, à savoir fournir des solutions intégrées et prendre en charge l'ensemble du processus agricole en y intégrant les plus récentes technologies, que celles-ci soientt d'ordre chimique, biologique ou encore mécanique, comme l'atteste la participation de la société Staheli West Inc. fournissant des machines de mise en balles de foin/fourrage, et ceux d'Atlas Group qui «a réussi de nombreux projets en Algérie dans les secteurs de la construction et de l'agriculture», atteste l'Usabc dans son communiqué.

Cela pour le profil des visiteurs. Concernant la nature exacte de la mission, on retiendra «des présentations dans des domaines tels que l'irrigation, l'alimentation du bétail, la conception du modèle américain des fermes laitières, les nouvelles technologies dans la conception, la construction, la conception et l'exploitation de la ferme laitière ou comment gérer l'agriculture à grande échelle en utilisant le matériel adéquat», rapporte l'Usabc. Face à l'administration, les experts US exposeront leurs savoir-faire, histoire de convaincre les cadres du ministère de l'Agriculture, de la Chambre nationale d'agriculture. Ce n'est pas là le clou de cette tournée. En tout cas, les Américains qui viennent en prospecteurs de bonnes affaires s'intéressent prioritairement aux agriculteurs algériens. Ils en verront pas mal dans les wilayas où ils feront escale, mais discuteront plus longuement avec leurs vis-à-vis de la région d'Alger. L'occasion leur en sera donnée grâce à la tenue de la Conférence américaine sur l'agriculture en Algérie qui aura lieu le 22 janvier prochain. Il est entendu que beaucoup d'opérateurs nationaux, notamment ceux adhérant à la Confédération algérienne du patronat citoyen (Capc), espèrent nouer des relations d'affaires et profiter de l'expertise US pour lancer des projets en partenariat. On n' en est pas encore là. Les Américains n'en sont qu'au second jour de leur périple algérien...