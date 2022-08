Lors de son entrevue périodique avec la presse nationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a promis d'«élaborer une loi qui punit sévèrement ceux qui s'emparent des terres domaniales».

Cette décision vient à point nommé, au vu du laxisme qui gangrène la société et la gabegie qui prolifèrent sans que cela soit suivi d'une réaction ferme en termes de mesures juridiques pour faire afin d'imposer l'autorité de l'Etat. À ce propos, le président Tebboune a souligné: «Nous regrettons de voir des gens, de connivence avec certains responsables, occuper des bidonvilles que nous avons démolis et en avons relogé les propriétaires dans des foyers décents», a-t-il rétorqué. Fini le temps des écuries d'Augias qui ont semé l'anarchie et la culture de la «débandade» des plus éhontées.

L'Etat a décidé de reprendre en main l'espace public et le rôle qui lui sied, en tant qu'autorité suprême incarnant la souveraineté dans la prise des décisions et la volonté politique, afin de remédier à ces situations.

Dans le même sillage, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que la décision sera imminente, afin de ne plus laisser les affaires de l'Etat se détériorer et s'engouffrer dans les abysses de la médiocrité ambiante et le comportement irresponsable visant à faire des espaces publics un «no man's land».

Dans ce sens, le président Tebboune a indiqué: «Nous parviendrons à éliminer cet état de fait.

Une loi qui prévoit une sanction sévère contre ceux qui s'emparent illégalement des terres domaniales, verra très bientôt le jour. La démocratie et la sécurité du citoyen n'existent que dans un Etat puissant, en ce sens qu'un Etat faible sera incapable de protéger ses citoyens et

s'inclinera devant la force d'autrui», et d'ajouter: «L'Algérie poursuivra ses efforts pour éliminer l'habitat précaire, afin de préserver la dignité des Algériens», a-t-il affirmé.

La mesure qui sera prise et qui consiste à punir ceux qui squattent les terres domaniales, ne sera pas un moyen pour transférer les biens domaniaux de l'Etat vers d'autres activités ou exploitations.

La démarche telle qu'elle a été développée par le président Tebboune, se veut être un élément efficace pour maintenir la cadence de la construction des logements et répondre aux demandes des citoyens quant à ce droit, à travers toutes ses formules y compris le logement social.

Dans ce registre, le président Tebboune a affirmé: «Nous continuerons sur la même lancée jusqu'à ce que les futurs demandeurs de logements puissent en recevoir les clés dans un délai de 6 mois à un an», a-t-il martelé.

La future loi sera une force coercitive qui va permettre à l'Etat de sévir contre des pratiques déloyales lesquelles ont entaché l'image du pays et ont favorisé des comportements le moins que l'on puisse dire, mafieux.

Il est temps d'en finir avec le bricolage dans la gestion des affaires publiques. L'Etat est d'abord garant de son autorité.