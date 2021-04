Quelles seront les dispositions qui seront annoncées, aujourd'hui, par le Conseil des ministres pour assurer un Ramadhan sans couacs? Le chef de l'Etat qui présidera cette réunion hebdomadaire s'attend, aujourd'hui, à ce qu'un plan de travail détaillé et bien ficelé, lui soit présenté sur la prise en charge de toutes les préoccupations citoyennes durant le mois de jeûne. En fait, deux ministres seront sollicités, à savoir le ministre du Commerce et celui de l'Agriculture. Les deux hommes ont eu le temps nécessaire pour préparer ce dossier et ont même eu droit à un coup de pouce avec les dernières décisions du président Tebboune, annoncées lors des deux derniers Conseils des ministres. Il s'agit en premier de l'importation des viandes congelées qui a été autorisée, à titre exceptionnel, durant le mois de Ramadhan mais aussi de l'exonération du son de la TVA. Le président de la République avait alors chargé le gouvernement de poursuivre les préparatifs nécessaires à l'entame du mois sacré, insistant particulièrement sur «la nécessité de faire la distinction entre les viandes locales et les viandes importées lors de la présentation commerciale à travers tous les espaces». Il avait également demandé l'intensification des tournées d'inspection mixtes des services de la sûreté et du commerce pour détecter la fraude à travers le stockage illégal des quantités de viandes pour orienter les prix. Etant à une dizaine de jours du mois de jeûne, une liste spéciale des importateurs de viande a été approuvée. Ces derniers ont même eu droit à des facilitations pour les démarches administratives afin de leur permettre d'acquérir, dans les temps, leurs marchandises. Kamel Rezig qui a la charge d'assurer la réussite de cette opération, a décidé d'opérer une «importation» d'un nouveau genre. Il s'agit de la commercialisation de la viande issue du Sud, dans le Nord. La première expédition de 11 tonnes de viandes rouges destinées aux marchés des wilayas du Nord a, d'ailleurs, été effectuée, hier, depuis Adrar. Elle sera suivie de bien d'autres prochainement comme l'a affirmé le ministre du Commerce sur sa page facebook, ne manquant pas de souligner qu'il s'agit là d'une première! En fait, il s'agit là du programme du ministère de l'Agriculture et du Développement rural dédié à l'importation de bovins destinés à l'abattage ou à l'engraissement. En inondant le marché, le prix de la viande rouge devrait se stabiliser. Reste maintenant à faire baisser le prix de la volaille. Rezig a promis une baisse jusqu'à 250 DA/kg pour la viande blanche. Il a révélé que l'Office national de l'alimentation du bétail et de l'élevage de volaille se prépare à alimenter le marché avec environ 10000 tonnes de viande de poulet stockées en prévision du mois sacré. Il s'agira de poulet congelé. Mais cela reste insuffisant. Il faudra espérer que l'opération d'élevage de poussins, lancée depuis près d'un mois par les éleveurs privés qui ont été encouragés par la décision de l'exonération de l'orge et du maïs ainsi que de matières et produits destinés à l'alimentation de bétail et de volaille, réussisse à atteindre sa prévision d'une production de quelque 40000 tonnes pour le mois de Ramadhan. Outre les viandes, il y a tous les autres produits de large consommation comme l'huile et le lait. Deux produits qui se font rares depuis quelque temps. Pour Rezig, il ne s'agit là que de la spéculation qu'il va combattre grâce à la mobilisation de 9000 agents de contrôle qui opéreront en brigades mixtes avec les services de la sûreté, des douanes et des services agricoles. Enfin, concernant, les fruits et légumes, une large disponibilité a aussi été annoncée.

Le ministre du secteur agricole a assuré la prise de mesures nécessaires pour inonder le marché avec 1,6 million de tonnes de fruits et légumes. Il a aussi annoncé que les offices professionnels du secteur et les services du ministère de l'Agriculture vont ouvrir des points de vente pour assurer la distribution et permettre la commercialisation directe et sans intermédiaire entre les exploitants et les consommateurs. À voir toutes ces annonces faites par les responsables, tout ira pour le mieux et le Ramadhan 2021 sera l'un des plus réussis. Cependant, il ne s'agit là que de promesses. Pour y croire, il faut qu'elles soient concrétisées sur le terrain. Jusque-là, l'heure est à la flambée. Le gouvernement réussira-t-il à renverser la vapeur en quelques jours? Rendez-vous est pris pour le 13 avril.