Réunissant une quarantaine d'entreprises et placé sous le slogan «face à la crise, les entreprises entre résilience et défis», le Salon national de l'entrepreneuriat organisé par l'agence de communication «Vision Art» au niveau du stade communal de la ville d'Azeffoun, est sorti avec de très pertinentes recommandations à même de booster la machine économique locale. De grands experts ont mis cette manifestation à profit pour livrer des pistes pouvant mener vers l'épanouissement des entreprises activant au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Selon l'organisatrice et gérante de la boîte Vision Art, Flora Benhamou, le salon «se veut un espace d'échanges entre les opérateurs qui pourront nouer des partenariats à l'occasion et avoir une visibilité sur le marché économique». Un salon, ajoute-t-elle, qui vise à «encourager les entrepreneurs à reprendre leurs activités et leurs business après plus de deux années de crise sanitaire qui a mis en difficulté beaucoup d'entreprises. En plus de la participation de grands experts, la nouveauté apportée par ce salon est la participation aux communications de coachs dans le développement personnel qui se sont étalés durant leurs interventions à booster les capacités managériales des entrepreneurs et à leur offrir les clés de la réussite et du succès.

La nécessité d'accélérer la cadence de la réalisation de la cartographie des entreprises et des activités économiques à travers la wilaya de Tizi Ouzou a été l'une des recommandations qui ont fait l'unanimité des intervenants dont le docteur Arezki Chennane de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou qui a estimé, à cet effet, que cette démarche va «mettre en place un écosystème entrepreneurial favorable à l'émergence et au développement de toutes les dynamiques entrepreneuriales innovatrices, que ce soit localement à Tizi-Ouzou ou au niveau régional et national».

Pour l'universitaire, il y a nécessité d'»aller vers une politique publique dédiée à l'entrepreneuriat, adaptée aux spécificités territoriales et aux crises éventuelles qui viendraient peut-être porter atteinte au fonctionnement des entreprises, afin que ces entités économiques puissent s'adapter et se maintenir».

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l'activité économique et le monde de l'entrepreneuriat ont grand besoin de ce genre de manifestations qui réunissent les experts.

Des experts dans divers domaines qui confluent vers le développement de l'activité économique, mais un développement qui ne peut être enclenché sans le développement des capacités managériales des entrepreneurs eux-mêmes.

Chose pour laquelle, il faut souligner en gras le mérite de la boîte Vision Art d'avoir fait appel à une nouvelle catégorie d'intervenants dans notre pays, à savoir les coachs. C'est là un pas vers le travail concret en vue de booster l'économie locale et l'économie nationale de manière générale.