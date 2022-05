Routes bloquées, glissements de terrains, embouteillages monstres et dérapages en série, c'est ce qui a caractérisé les journées de mercredi et de jeudi derniers dans la wilaya de Tizi Ouzou, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues, parfois sans interruption, pendant des dizaines de minutes. Tout a commencé dans l'après-midi de mercredi, avec l'intensification des pluies. Le début d'un calvaire qui allait affecter des centaines, voire des milliers, d'automobilistes car plusieurs routes de la wilaya ont subi des désagréments, surtout celles des grands axes, notamment la RN 12 et la rocade sud de Tizi Ouzou ainsi que la rocade de Oued Falli. Sur ce dernier tronçon de la route, où la chaussée devient glissante dès la tombée des premières gouttes de pluie, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant l'après-midi de mercredi dernier. Parmi les accidents, conséquence directe des pluies torrentielles, il y a eu le dérapage d'un camion semi-remorque sur la route menant vers Boghni Draâ El Mizan, Aït Yahia Moussa et Bouira. Il y a eu aussi le dérapage d'un véhicule léger sur la RN 12 au lieudit Chaoufa, entre Tizi Ouzou et Azazga, un autre d'un véhicule léger à Takhoukht, sur la route reliant Tizi Ouzou à Ath Yanni, Ouacif et Ouadhias, etc. Fort heureusement, aucun décès n'est à déplorer. Ces accidents ont provoqué des embouteillages monstres sur plusieurs axes routiers, notamment à la rocade sud qui contourne la ville de Tizi Ouzou et la Nouvelle-Ville. «Je suis resté coincé dans ma voiture pendant plus de deux heures», nous confie Mustapha, un sexagénaire, qui a regretté d'être sorti de chez lui en ce jour plein d'imprévus sur les routes. La voie reliant Drâa Ben Khedda à Tizi Ouzou a subi d'énormes dégâts. La circulation sur cette partie de la RN 12 était très difficile et désagréable. L'une des deux voies était impraticable, à cause du débordement des eaux de pluie. Situation aggravée par les travaux de réhabilitation de cette route à peine entamés. Il en a été de même concernant la partie de la RN 12, de Draâ Ben Khedda à Tadmaït. Le calvaire des automobilistes a été total. Bien qu'il s'agisse d'une autoroute, les nids-de-poule ont rendu ce chemin impraticable. Tout comme d'ailleurs de nombreux autres axes routiers. Une situation qui traîne en longueur et qui revient au-devant de la scène aux intempéries. Au centre-ville de Tizi Ouzou et à la Nouvelle-Ville, c'était l'enfer pour les automobilistes qui ne savaient pas à quel saint se vouer. Toutes les rues et les boulevards étaient bloqués. Un bouchon gigantesque s'est formé sur la route Tizi Ouzou-Oued-Aïssi. Pendant plusieurs heures, les automobilistes ne parvenaient pas à s'en extirper. Mais c'est sans doute sur la RN 25, reliant Draâ El Mizan à Tizi Ouzou qu'a été enregistrée la plus fâcheuse conséquence de ces intempéries. La route était bloquée à 100%, durant toute la journée de jeudi dernier et ce, au lieudit Assaridj, sur le territoire administratif de la commune d'Aït Yahia Moussa. La circulation était tout simplement impossible à ce niveau, à cause d'un glissement de terrain qui a envahi toute la chaussée. De nombreuses voitures et camions étaient restés coincés, ce qui a nécessité l'intervention des éléments de la Protection civile. Ces derniers ont d'ailleurs eu du pain sur la planche durant les deux journées de mercredi et jeudi derniers.