L'Académie algérienne des sciences et technologies, haut lieu du savoir, pas assez ou peu médiatisé, a besoin d'être restructurée et dotée de moyens à la hauteur de son statut pour qu'elle puisse rayonner davantage. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décidé d'y remédier. Il a ordonné le 5 décembre, lors du Conseil des ministres, de réunir les conditions pour la réussite de cette

«institution» à travers le parachèvement de son installation suivant sa nouvelle organisation, sa composition, son fonctionnement et ses missions. La multiplication des échanges, de partenariats avec des académies de pointures internationales a été ainsi souhaitée par le premier magistrat du pays. Le président Tebboune a, également, ordonné de s'orienter vers la conclusion d'accords de jumelage et de partenariats internationaux avec des académies internationales ayant des critères similaires à ceux de l'Académie algérienne «dont le rôle doit être promu à travers les médias», appelant à oeuvrer à «répercuter l'impact positif de l'Académie sur le système éducatif et la recherche scientifique», indique le communiqué qui a sanctionné le Conseil des ministres, qui s'est tenu dimanche dernier. «L'institution d'un règlement intérieur à la hauteur de la place de l'Académie en tant que plus haute instance scientifique dans le pays», a été ardemment soutenue par le chef de l'Etat. Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi fixant l'organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l'Académie algérienne des sciences et technologies. Il faut souligner que quatre des 46 membres que compte l'Académie algérienne des sciences et des technologies, qui figurent parmi les meilleurs scientifiques au monde, ont été distingués par la prestigieuse université américaine de Stanford.