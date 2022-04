L'Armée nationale populaire (ANP) ne cesse de relayer des messages forts en sens et en symbolique. Tout cela n'est pas une affaire relevant d'une démarcation routinière par rapport aux événements qui se déroulent fréquemment et qui obéissent à une situation ordinaire. Les dernières déclarations de «La grande muette» renseignent sur l'importance de l'étape dans laquelle se voit confronter le pays au plan géostratégique.

Ce n'est pas pour rien que l'ANP fait allusion à des menaces et des dangers qui guettent la patrie. Le plus clair dans cette allusion qui ne souffre d'aucune ambiguïté et de scepticisme, ce sont bien les tentatives de certaines puissances étrangères qui investissent le terrain en recourant à l'embrigadement et le recrutement de mercenaires dans la perspective de salir l'image du pays et de cultiver le mensonge et des inepties dans le cadre d'une démarche pernicieuse, à savoir la «printanisation» coûte que coûte de l'Algérie en s'attaquant à son institution militaire dont le rôle et la mission résident dans la défense de l'Etat national et la sauvegarde de l'unité et de la souveraineté de la nation.

L'institution militaire algérienne a affirmé dans chaque occasion en rapport avec l'évolution de la situation politique au niveau local, régional et international que l'Algérie n'est pas une proie facile ni le «ventre mou» de la région. Les attaques orchestrées par le régime marocain du Makhzen en alliance avec son nouveau mentor, l'entité sioniste, sont le prolongement des stratagèmes et des plans ourdis depuis une décennie par les officines étrangères et des laboratoires consacrés à la propagation de nouvelles techniques de l'intervention étrangère à travers des guerres hybrides et non-conventionnelles qui s'intitulent des «guerres de quatrième génération».

Dans ces guerres de quatrième génération lesdites officines recourent à la manipulation de la blogosphère et des réseaux sociaux en mettant en place des plates-formes qui tournent à fond la caisse en menant une propagande fébrile et effrénée contre les pays souverains pour provoquer l'implosion de l'intérieur et les fragiliser jusqu'à leur dislocation.

Ce n'est pas pour rien que l'ANP a mis l'accent sur cette nouvelle guerre dont l'ennemi est invisible et ses tenants et aboutissants ne s'expriment pas vertement si ce n'est à travers des traîtres qui sont utilisés par ces officines et des organismes d'outre-mer. À ce propos, l'Armée nationale populaire a souligné que «l'Algérie restera fidèle aux sacrifices de ses Martyrs et aux principes de sa Révolution, comme elle continuera d'apporter appui et soutien à tous les peuples opprimés, épris de liberté et d'indépendance, et son armée sera prête en permanence à défendre la Nation et le peuple et demeurera une épine au pied des ennemis et des traîtres». Cette démarche patriotique dérange beaucoup d'officines et de puissances dont les relents néocolonialistes ne cessent de se faire manifester. C'est dire que ces forces bellicistes ne connaissent pas des relations fondées sur le respect de la légalité internationale et la charte qui fut et demeure leur oeuvre dans un contexte historique et politique donné. L'ANP a affiché ses principes et sa doctrine du combat, il s'agit des principes hérités de la glorieuse révolution de Novembre 1954 et ses valeurs anticolonialistes.Les traîtres qui sont recrutés pour le compte de ces officines et des organisations supranationales savent que les carottes sont cuites et que leur sort est scellé, mais persistent dans leur suicide inéluctable, puisque tous les calculs de leurs maîtres ont échoué et que le projet de la «printanisation» de l'Algérie n'a pas pu avoir lieu comme c'était le cas pour la Libye, la Syrie, le Yémen et d'autres.

L'institution militaire n'est pas dupe du complot ourdi qui se trame contre l'Etat national et la stabilité du pays et de sa cohésion nationale.Il s'agit de certaines puissances étrangères qui recourent au recrutement de mercenaires «algériens» d'outre-mer en les chargeant d'assurer la campagne de désinformation et de propagation de fake news dans l'esprit que ce plan aura de retombées sur le pays, selon les plans préétablis par ces puissances étrangères aux visées néocolonialistes.