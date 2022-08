Pas moins de 14096 agriculteurs de Tizi Ouzou, victimes des incendies qui s'étaient déclenchées en août 2021, ont été indemnisés à ce jour. Cette wilaya est la plus touchée par les flammes, comptabilisant 8618 sinistrés. Ils se sont vus attribuer 583 197 plants d'oliviers pour remplacer ceux brûlés. C'est ce qui ressort du dernier communiqué émanant de la direction des services agricoles (DSA).

Les éleveurs sinistrés de la région ont également bénéficié du remplacement de leurs cheptels qui ont péri dans les incendies. Le document de la DSA a fait état de la distribution d'un total de 682 têtes de bovins au profit de 253 éleveurs.

Cela en plus de l'attribution de 3150 têtes d'ovins au bénéfice de 306 éleveurs. Les indemnisations ont également été accordées à pas moins de 306 éleveurs de chèvres. Ces derniers ont bénéficié d'un total de 352 têtes, affirme la même annonce. L'ensemble avicole a été également reconstitué. Selon les chiffres communiqués par la DSA, 290 aviculteurs ont reçu un total de 15746 poules pondeuses, 101 ont bénéficié de châssis vitrés, un quota de 117 unités leur ayant été destiné. À cela s'ajoute la distribution de 127898 poussins pour la production de poulets de chair au profit de 92 éleveurs. Les apiculteurs qui ont perdu leurs ruches, suite aux incendies ont, eux aussi, été pris en charge, grâce au Fonds spécial d'indemnisation créé par le président de la République. Un total de 3003 éleveurs d'abeilles ont bénéficié de ruches pleines, un quota de 26756 unités leur a été destiné, tandis que 920 autres se sont vus répartir 11751 ruches vides, a-t-on indiqué.

Le montant de la compensation des dégâts occasionnés au seul secteur de l'agriculture a été estimé à près de 2,6 milliards de DA, selon la DSA, qui a relevé que ces opérations d'indemnisation ont permis aux éleveurs victimes des incendies du mois d'août 2021, de relancer leur exploitation et leurs élevages. Une aide qui a permis à certains de reprendre vite leur activité et d'entrer déjà en production, notamment concernant les élevages, «alors que pour d'autres, c'est le cas des arboriculteurs, il faudra attendre encore quelques années avant que les nouveaux plants n'entrent en production, mais l'espoir a été semé grâce à ces indemnisations, a-t-on souligné. La même source a, par ailleurs, fait état de la reprise, dès octobre prochain, à l'arrivée des premières pluies, de l'opération de replantation des aires forestières détruites par les incendies de l'été dernier, suspendue en mai dernier, en raison de l'arrivée des grandes chaleurs. L'Etat a également lancé une opération de remise de l'allocation financière d'un million de DA dédiée aux familles des victimes des incendies. C'est à partir de Tizi Ouzou, la plus touchée, que l'opération a été lancée, symboliquement, au profit de 28 familles endeuillées par la perte de leurs proches. L'opération de remise de ladite somme concerne également les familles des victimes issues des wilayas concernées par les incendies, dans les autres wilayas touchées, ravagées par les flammes, l'été dernier.

L'État avait, pour rappel, entamé, un mois après le drame, les opérations d'indemnisation des agriculteurs et des éleveurs d'autres wilayas, grâce à un fonds spécial d'indemnisation des sinistrés des feux de forêts enregistrés dans le pays, créé par le président de la République. De nombreux agriculteurs ont été aidés à se remettre sur pied, à Béjaïa et Bordj Bou Arréridj, pour ne citer que celles-ci.