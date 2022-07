Le mégaprojet de la dorsale transsaharienne à fibre optique, reliant Alger à Abuja connaît un coup d'accélérateur, annonçant ainsi un bond technologique certain pour une bonne partie du continent africain. En effet, c'est à Alger, que le Comité de liaison de la dorsale transsaharienne à fibre optique (Cldt), vient de se réunir, rassemblant les ministres africains en charge des technologies de l'information et de la communication des pays signataires du statut de ce comité. Cette rencontre sonne, désormais, le développement de l'économie numérique régionale. L'Algérie, par la voix de son ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, annonce dans la foulée de ce rendez-vous au sommet, avoir achevé les travaux de la réalisation de son tronçon en fibre optique sur une distance de 2548 km.

Il s'agit du câble en fibre optique reliant Alger et In Guezzam, à la limite de la frontière avec le Niger, et d'un autre tronçon allant jusqu'à Tindouf, à la limite de la frontière avec la Mauritanie, témoignant, ainsi, de l'engagement de l'Algérie à concrétiser ce projet stratégique pour la région, a fait savoir Karim Bibi Triki. Ce dernier présidait alors la session à laquelle ont pris part, notamment les ministres chargés des TIC, en l'occurrence celui du Tchad, Idriss Saleh Bachar, de la Mauritanie, Cheikh El Kebir Ould Moulay Taher, du Niger, Hassen Baraze Moussa, du Nigeria, Isa Ali Ibrahim Pantami, et d'un représentant du ministre malien des TIC. Ont également pris part à cette session des représentants d'importantes institutions continentales, ainsi que d'institutions financières internationales.

À la faveur de cet événement, l'Algérie passe de fait pour être la Mecque de la révolution 4.0 à l'échelle de l'Afrique, où, la situation de l'Internet est frappée par un important retard de développement et un réseau lent. En donnant une nouvelle impulsion au projet de la fibre optique, l'Algérie entend changer la donne. Karim Bibi Triki a ainsi indiqué que cette session du Comité de liaison de la dorsale transsaharienne à fibre optique permettra d' «approfondir la coordination et la concertation sur les moyens d'accélérer le projet de réalisation de cette dorsale en fibre optique, ce qui constituera un modèle tangible de partenariat réussi et fructueux». Notons ici que le projet de la dorsale transsaharienne en fibre optique, dont le comité de liaison a été installé en 2017 à Alger, s'inscrit dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique Nepad de l'Union africaine UA visant l'intégration africaine et le développement de l'économie numérique de la région. Elle ambitionne de connecter les concentrations de populations sur son trajet par voies routières aux autres régions du pays et au-delà. Elle contribuera de la sorte à réduire les déséquilibres de développement dans la région. Le ministre tchadien de la Poste et de l'Economie numérique, Idriss Saleh Bachar, a affirmé que la dorsale transsaharienne en fibre optique permettra d'interconnecter l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest via la Méditerranée à travers l'Algérie, précisant que son pays s'engage à mettre les «moyens nécessaires» pour la réalisation de ce projet. Le ministre mauritanien du secteur, Cheikh El Kebir Ould Moulay Taher, a, quant à lui, mis l'accent sur le rôle stratégique que joue l'Algérie dans le développement numérique et technologique de la région, ajoutant que son pays «ne ménage aucun effort pour que le projet de la dorsale transsaharienne se concrétise». Pour sa part, le ministre nigérien de la Poste et des Nouvelles technologies de l'information, Hassan Baraz Moussa, a mis en avant l'engagement de son pays à accélérer la réalisation de ce projet, affirmant que les travaux «ont été déjà lancés». Abondant dans le même sens, le ministre des Télécommunications du Nigeria, Isa Ali Ibrahim Pantami a indiqué que le projet de réalisation de la dorsale transsaharienne en fibre optique contribuera au développement des économies locales, précisant que le gouvernement de son pays «apporte tout son soutien» à la réalisation de ce projet stratégique.