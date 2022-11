L'Algérie est en passe de se positionner en fournisseur majeur et incontournable pour nombre de pays européens riverains. C'est, en tout cas, ce qui ressort des propos du ministre algérien de l'Énergie qui s'exprimait,hier, au cours du congrès «L'interconnexion électrique, facteur d'intégration régionale et catalyseur de la transition énergétique», qui se tient à Alger. Arkab a estimé que «l'Algérie sera un fournisseur, sûr et fiable, d'électricité à haut rendement». Avec un surplus de production journalière évalué à 10 000 mégawatts, l'Algérie dispose d'un volume confortable à mettre sur le marché continental et régional. À ce propos, le ministre de l'Énergie a expliqué que le volume de production d'électricité est estimé à «plus de 25 000 mégawatts, alors que les besoins domestiques en électricité représentent un volume moyen de 12 000 mégawatts». Même en période de surconsommation, «les pics ne dépassent pas les 17 000 MW», selon les déclarations du ministre. À cela, s'ajoute également cette perspective reluisante des 15 000 mégawatts d'électricité propre, faisant partie de l'ambitieux programme gouvernemental de développement des énergies renouvelables, qui devra renforcer la capacité actuelle de production électrique. Arkab a abordé, dans ce sens, le contexte mondial et les grandes transformations géopolitiques actuelles, dont l'impact sur les stratégies et les politiques énergétiques nationales n'est plus à démontrer. À ce propos, le ministre de l'Éénergie a estimé qu'une «plus grande attention devra être accordée aux grands changements mondiaux». Pour Arkab, de telles fluctuations «concourent à la mise en place d'un volet commun de développement et de prospérité», dira-t-il soulignant «le rôle complémentaire (Ndlr, de cet espace) fondé sur la sécurité des approvisionnements, les exportations et le développement social et économique, ainsi que la protection de l'environnement et la transition énergétique en général». En stratège averti, le ministre de l'Énergie aborde «les changements structurels rapides et importants qui caractérisent aujourd'hui la scène énergétique mondiale, imposant de grands défis à l'Algérie». Le ministre a estimé que l'Algérie se doit de «s'adapter à cet environnement international d'une part, et d'autre part de répondre aux besoins nationaux croissants en énergie. Cela, afin de contribuer au développement social et économique du pays, de manière durable». Et d'ajouter que «l'Algérie a également identifié, à travers le Plan d'action du gouvernement, les axes de développement d'une économie forte sur des bases durables». Pour le ministre de l'Énergie, ces axes devront «prendre en ligne de compte toutes ses potentialités (Ndlr, l'Algérie), notamment dans le domaine de l'énergie et des mines, pour créer de nouvelles opportunités économiques créatrices de richesses et d'emplois. Ceci en mettant en oeuvre la politique de développement du secteur de l'énergie qui vise à assurer la sécurité énergétique du pays comme une priorité absolue». Pour sa part, le P-DG de la Sonelgaz, Mourad Ajal, a estimé que sa compagnie «cherche à créer une nouvelle forme de partenariat avec les différentes associations méditerranéennes, dans le but de travailler conjointement et d'avancer dans le sens du développement du secteur de l'énergie électrique au service de l'intérêt commun du Bassin méditerranéen». Ajal a estimé que «la conférence est une nouvelle étape pour renforcer la coopération entre les spécialistes et les opérateurs dans le domaine des systèmes électriques,...pour répondre aux défis régionaux et internationaux». Le P-DG de la compagnie historique de l'électricité a souligné le rôle majeur et pionnier joué par l'Algérie dans «la production, le transport et la distribution d'énergie électrique, grâce à son potentiel de capacités et d'expertises dans ce domaine... Ce qui la qualifie pour devenir un fournisseur énergétique fiable pour les pays de la région», dira-t-il mettant l'accent sur «l'attention portée par les hautes autorités algériennes et le grand rôle joué par l'Algérie dans le soutien du programme de transition énergétique dans le but d'assurer et de renforcer la sécurité énergétique dans la région méditerranéenne».