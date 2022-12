Premiers résultats incontestables des actions de réformes, l'attractivité et la confirmation de la position forte de l'Algérie dans la région, ne sont plus à démontrer. En un laps de temps court, l'Algérie est passée, sous de nouvelles impulsions économiques, de l'inertie au déploiement régional et international. Il va sans dire, que ce ne sont que les balbutiements d'un renouveau économique, mais cette avancée n'a été possible qu'à travers de grands changements. C'est cette image et ce message que le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a tenu à véhiculer lors de l'ouverture du Colloque international organisé par visioconférence sur «l'impact du libre-échange continental africain sur l'économie algérienne» à l'université Batna-1, précisant que «la position stratégique de l'Algérie en Afrique en fait une porte sûre pour le continent et un pont qui relie le Sud et le Nord de la Méditerranée avec l'adhésion du pays à la zone de libre-échange continentale africaine dont l'accord est entré en vigueur en 2021». Il faut dire que les réalisations qui ont suivi le parachèvement du processus constitutionnel, ont eu un impact révolutionnaire sur l'économie nationale.

La promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement, le nombre important de partenariats signés, le rééquilibrage de la balance commerciale, la réactivation des grands projets, la réussite du sommet arabe, le sursaut des exportations et les actions de relance industrielle, sont autant d'étapes importantes franchies avec brio, dans l'édification de l'Algérie nouvelle. Ce sont ces concrétisations qui confirment, aujourd'hui, l'efficience des directions prises et permettent d'établir des prévisions, et de fixer des objectifs, autant sur le plan interne, que sur le plan régional et mondial. Dans ce sillage, le ministre a souligné que «la position stratégique de l'Algérie en fait aussi un accès aux pays africains, notamment voisins (Tunisie, Libye, Niger, Mali et Mauritanie) à travers plusieurs postes de transit en plus de l'appartenance de l'Algérie au monde arabe. L'Algérie aspire, aujourd'hui, à assumer un rôle de leader évident pour garantir son intégration progressive au commerce mondial. Cela étant, la prochaine phase de cette évolution est de loin la plus importante, du fait qu'elle consiste à confirmer, valoriser, et développer ces acquis.