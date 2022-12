Après deux jours de travaux, la 9eme Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique a été clôturée jeudi soir par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger Ramtane Lamamra.

Dans son intervention, le chef de la diplomatie algérienne a souligné la place qui sied au continent africain sur l'échiquier mondial marqué par des chamboulements géopolitiques internationaux. Ainsi, il a réaffirmé «l'engagement de l'Algérie dans la promotion de l'agenda de paix, de stabilité, de développement et d'intégration au niveau continental, en plus de la défense des priorités et des intérêts de l'Afrique».

L'Algérie étant candidate au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avait, précisé Lamamra, reçu «le soutien de l'Union africaine». «Elle (l'Algerie, Ndlr) est engagée, à travers son bilan de loyauté, à promouvoir l'agenda de la paix, de la stabilité, du développement et de l'intégration au niveau continental», a-t-il affirmé, ajoutant qu'«elle assumera cette responsabilité pour défendre les priorités et les intérêts de l'Afrique».

Saluant les participants à cette conférence pour leur engagement au service de la sécurité en Afrique, de la rencontre d'Oran» et de l'objectif stratégique «Une Afrique, Une Voix», Ramtane Lamamra a ajouté que «nous avons collectivement démontré, une fois de plus, que cette vision idéaliste n'est pas seulement un slogan, mais un travail continu». Il a également appelé chacun «à continuer à adhérer à ce processus tangible et à travailler en commun pour renforcer le dynamisme créé jusqu'à présent par le bloc africain au sein du Conseil de sécurité de l'ONU».

Au passage, il a rappelé que «l'Algérie célébrera l'année prochaine le 10ème anniversaire du lancement du processus d'Oran». Un processus lancé dans le but de remédier à l'injustice historique imposée à l'Afrique. De son côté, le commissaire aux Affaires politiques, Paix et Sécurité prés l'UA, l'ambassadeur Bancole Adeoye, a indiqué que «la prochaine étape sera certainement d'oeuvrer à l'avancement et au développement du continent, à l'élimination du terrorisme et à la recherche des meilleurs moyens de faire taire les armes». Plaidant pour l'appui international, l'ambassadeur Bancole a indiqué que «la réponse africaine aux menaces du terrorisme et de prolifération des armes doit être forte, rapide et appuyée par les instances internationales». Le président du Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour le mois de décembre en cours et ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, a relevé «le grand soutien apporté par l'Algérie à l'Organisation africaine».