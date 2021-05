Dans une mise au point adressée ce vendredi 30 avril à l'AFP (Agence France Presse), l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud, a accusé l'Agence d'information de «sympathie» et de «légitimation» à l'égard des responsables du MAK (Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie). Le diplomate algérien a dénoncé la reprise du communiqué du MAK par l'Agence. «Le fait d'ouvrir le fil à un mouvement séparatiste qui planifie des actions criminelles et attentats terroristes contre les marches populaires pacifiques revêt une forme de sympathie et de légitimation», souligne l'ambassadeur d'Algérie en France. Pour rappel, le 26 avril dernier, l'AFP a publié une dépêche intitulée: «Le mouvement kabyle MAK réfute tout projet d'attentat.» Une dépêche faisant suite au communiqué du ministère de la Défense nationale faisant «du démantèlement d'une cellule de militants séparatistes du Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie (MAK) qui projetaient des attentats contre les marches du mouvement de protestation populaire du Hirak». Cette «cellule criminelle», démantelée le mois dernier est «composée de partisans du mouvement séparatiste, MAK», organisation interdite en Algérie, selon le ministère de la Défense nationale. Pis encore, l'AFP, loin de se contenter de reprendre les propos du premier responsable du MAK, s'est même permis un commentaire. «A l'approche d'élections législatives anticipées qu'il a convoquées pour le 12 juin, le régime - dont le pilier est l'armée - cherche par tous les moyens, notamment médiatiques, à discréditer le mouvement pro-démocratie, de retour dans la rue depuis la fin février» écrit l'AFP dans sa dépêche. Une manière directe de dénigrer les autorités algériennes et l'ANP, garante de la sécurité et de la stabilité du pays.

Aussi, le diplomate algérien regrette, dans ce contexte, le «manque» de professionnalisme et d'éthique de l'AFP. «L'AFP a habitué ses lecteurs et usagers à davantage de professionnalisme et d'éthique dans ses couvertures médiatiques malgré une posture éditoriale critique négativiste à l'égard de mon pays», souligne Mohamed-Antar Daoud. Pour étayer ses propos, le diplomate algérien s'est basé sur les aveux de H.Nouredine, ex-membre du MAK.

«Les graves aveux donnés par l'ex-membre du mouvement subversif MAK, le dénommé H. Nouredine, aux services de sécurité, ont révélé l'existence d'un plan criminel perfide visant à perpétrer ces attentats pour exploiter ensuite les images dans leurs campagnes subversives et implorer I'intervention étrangère dans les affaires internes du pays», indique le chef de la mission diplomatique algérienne en France.

«De ce qui précède, il me paraît utile de rappeler que l'Algérie, forte de son parcours et de son vécu, a toujours su démontrer sa capacité de protéger son unité nationale, à travers ses institutions soutenues par son peuple, qui ensemble, se sont érigés en rempart contre les récurrentes menaces et tentatives de déstabilisation», note encore la mise au point de Mohamed-Antar Daoud.