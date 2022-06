Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid n’en revenait pas. En visite de travail au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Constantine, il s’est dit choqué de ce qu’il a vu sur le terrain, notamment le degré d’insalubrité des lieux censés être dans un parfait état d’hygiène. Il ne manquera pas d'exprimer sa colère devant les médias locaux : « C'est moi le responsable du secteur. J'ai tout vu de mes propres yeux. Vous n'avez rien à dire où intervenir ». Il faut s’attendre à une cascade de mesures sévères dans les tout prochains jours surtout que l’Hôpital de Constantine n’est pas à sa première « dérive ». En 2020, alors qu’on était en plein crise de Covid-19, Benbouzid a émis un ordre de suspension à titre conservatoire du médecin principal, du responsable de l’administration, de deux coordinateurs et du responsable de sécurité à l’unité de soins Covid-19, suite à la vidéo relayée par les réseaux sociaux faisant état de « négligence » au sein de cette unité. On se rappelle également du scandale, de 2014, qui a eu lieu au service de gynécologie-obstétrique du même CHU. Le service a été fermé, à la suite d’un reportage diffusé par la télévision publique montrant l’état de déliquescence du service de gynécologie-obstétrique, où l’hygiène et les moyens humains et matériels faisaient gravement défaut. Quand cette situation cessera-t-elle ?