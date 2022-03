Le procès de l'ancien ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar s'est poursuivi, hier, au pôle pénal économique et financier de Sidi M'hamed à Alger. Le marathon des auditions de plus d'une cinquantaine d'accusés, qui a débuté, samedi dernier, s'est poursuivi, hier, pour le quatrième jour consécutif.

Lors de son audition, Tarek-Noah Kouninef, l'un des propriétaires du groupe KouGC, a martelé: «Le projet de réalisation d'un complexe hôtelier à Mostaganem, avec des fonds propres, sans le concours d'une banque. Je l'ai fait pour l'Algérie. C'était un challenge pour moi car je me suis dépensé pendant un an et demi pour chercher un partenaire et un bureau d'étude fiable...». «Je ne suis pas un voleur ni un criminel, mais un investisseur», a-t-il appuyé. «J'ai déposé un dossier à l'époque de Abdelwahid Temmar et j'ai refait la même procédure avec son successeur, Rabhi Mohamed Abdenour».

En fait, l'ancien wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar a signé, le 15 juin 2017, un arrêté attribuant un droit de concession d'une parcelle de terrain située au bord de mer en faveur de la Sarl Tracks de Noah Kouninef, ainsi que pour d'autres investisseurs. Il est à noter que le projet en question est resté sur maquette. La décision a été annulée par le nouveau wali, ayant remplacé Temmar promu ministre de l'Habitat, en août 2017, ce qui a laissé le dossier en suspens au niveau des Domaines, dont le directeur devait signer en dernier ressort, le contrat de concession. Interrogé, le directeur des Domaines de Mostaganem a précisé que le dossier incomplet de Kouninef est resté en suspens au niveau de sa direction». L'accusé explique: «Pour s'enquérir des projets, le nouveau wali m'a convié par courrier à une réunion pour le 22 novembre 2017, en compagnie d'une vingtaine d'investisseurs.».

Il avait reçu un autre courrier le

4 février 2019 de la wilaya de Mostaganem lui signifiant qu'il disposait de 8 jours pour faire des démarches nécessaires en vue d' obtenir un permis de construire. À propos de la nature de ses relations avec le wali Temmar, il a affirmé qu'«elle fut purement professionnelle». «Je n'ai pas été favorisé sur le choix de terrain qui est sans accès à la plage et situé sur une zone rocheuse», a-t-il soutenu, rappelant qu' «il avait signé un pacte d'actionnariat en 2016». Au sujet de son ancien associé Chafik Aouimer qui a également obtenu un avis favorable du wali 3 jours avant le dépôt de sa demande d'investissement, il a répondu qu'il n'est pas intervenu en sa faveur. Auditionnés, la directrice de l'environnement de la wilaya et le directeur des travaux publics, le directeur de l'office régional des terres agricoles, ont tous souligné que «leurs avis favorables accordés aux dossiers que la wilaya leur a soumis ont été légaux».

Temmar est poursuivi pour dilapidation de foncier agricole, industriel et touristique au niveau de la wilaya de Mostaganem en octroyant des lots de terrain à des hommes d'affaires et de hauts responsables, en tête desquels figurent Noah Kouninef, l'ancien chef du Forum des chefs d'entreprise (FCE), Ali Haddad, le fils de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, ainsi que le promoteur immobilier Sahraoui et l''ex-directeur général de la résidence d'État du «Sahel», Hamid Melzi.

L'expertise judiciaire avait conclu que Temmar a signé 17 décisions importantes et attribué des contrats de concession à des hommes d'affaires influents après le 19 août 2017, date de sa nomination au poste de ministre de l'Habitat.

Il avait attribué des concessions dans la zone d'extension touristique, le domaine public maritime pour permettre la réalisation d'une promenade sur «pilotis en béton» par Kouninef, comme partie prenante du complexe touristique. Notons enfin que les auditions se poursuivront jusqu'à aujourd'hui.