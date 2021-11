Trente places de gagnées. Ce n'est pas le classement FIFA, mais celui de la qualité de l'Internet dans le monde. L'Algérie a fait un bon remarquable dans le dernier classement «Speedtest d'Ookla Index», référence internationale en la matière. Elle est passée de la peu «reluisante» 171e place, à la 141e position. Une remontée qui est due aux dernières mesures prises par Algérie télécom liées à l'augmentation de la vitesse du débit Internet pour l'ensemble du parc des abonnés en Algérie. «Cela en conservant les mêmes tarifs, au cours de 2021», est-il rappelé. Une décision qui a, faut-il l'avouer, grandement permis d'améliorer la qualité de la connexion pour les internautes algériens.

La qualité de service et le suivi -client ont également connu un net progrès. Cela reste, néanmoins, très insuffisant pour un pays continent comme l'Algérie. Surtout que le pays est en train d'amorcer un grand virage numérique. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a lancé, depuis son arrivée au pouvoir, une grande révolution digitale. Il a encouragé les investissements dans le secteur ainsi que la numérisation des entreprises et institutions de l'État. Un plan des plus ambitieux, mais qui, selon les spécialistes, risque de se «heurter» au problème du débit de l' Internet en Algérie. Les lacunes et autres coupures empêchent beaucoup de services digitaux de se développer. Même les contenus qui ne nécessitent pas une grande bande passante, sont difficiles d'accès.

Certains abonnés se retrouvent coupés du monde, durant plusieurs jours, à cause des systèmes très vétustes. Le déploiement de la fibre optique est, certes, en train de connaître une nette avancée ces derniers mois, mais il n'a pas encore atteint les objectifs escomptés. L'opérateur historique est en train d'essayer de rattraper le retard avec des offres alléchantes pour les abonnés et l'utilisation d'un réseau préformant de sous-traitants. Toutefois, un travail énorme reste à faire pour se mettre au niveau des standards internationaux. L'Algérie est encore le 141e pays dans le monde. C'est très significatif. Cela même si les critères, actuels, du classement ne reflètent pas tout à fait la réalité Actuellement, les calculs se basent sur la moyenne arithmétique des vitesses de débit. Ce qui défavorise grandement l'Algérie. À partir du mois de février 2022, une nouvelle méthode va être utilisée. Il s'agit des données sur les performances médianes. «Cela afin de mieux refléter les vitesses qu'un utilisateur est plus susceptible d'atteindre», précise-t-on. La différence entre les deux méthodes est expliquée par l'organisme qui réalise le classement par le fait que «la médiane est une mesure qui capture l'expérience de l'utilisateur type, étant moins susceptible d'être influencée, en termes statistiques, par les valeurs aberrantes de la moyenne». L'homogénéité de la vitesse de débit en Algérie fait que la moyenne arithmétique et la médiane ne soient pas très différentes (10,61 pour la moyenne arithmétique contre 9,85 pour la moyenne médiane). Ainsi, l'Algérie se classe en tête des pays ayant bénéficié de cette nouvelle méthode de calcul des vitesses de débit Internet fixe, alors que le Venezuela est le pays qui a perdu le plus de places (-35) en rétrogradant de la 129e à la 164e place. C'est donc au printemps qu'on aura le vrai classement de l'Algérie. D'ici là, peut-être que le réseau aura bien «fleuri»...